Bologna, a Cagliari senza Zirzkee e Saelemaekers: rivoluzione in attacco, le mosse di Motta

Bologna, 13 gennaio 2024 – Anche Saelemaekers alza bandiera bianca: il Bologna, alla vigilia della trasferta di Cagliari, fa la conta e si accorge di un reparto offensivo risicato e ridotto all’osso, con i soli Van Hooijdonk e Orsolini a disposizione di Motta per la sfida di domani (ore 15) dell’Unipol Domus. Ma è un Motta che non si lascia abbattere da infortuni e squalifiche (leggasi Zirkzee) quello che si presenta in conferenza stampa per presentare la sfida: “L’assenza di Alexis? Sicuramente dispiace, ma dà la possibilità ad altri di dimostrare il proprio valore”. Il belga ha accusato un risentimento muscolare alla coscia destra.

Anche Urbanski tra i giocatori che potrebbe avere una chance, già visto come esterno offensivo: “Sta crescendo molto e può portare tanto al gruppo”. Un passo indietro è però inevitabile, visto che martedì scorso, dopo 120’ di gioco, il Bologna ha abbandonato la Coppa Italia perdendo ai rigori contro la Fiorentina: “Tutto il gruppo è concentrato sulla prossima partita, c’è voglia di fare bene a Cagliari con una grande prestazione”. Ergo, testa a domani, e il passato rimane in un’altra pagina. Tra i protagonisti in negativo - suo malgrado – di quella serata c’è stato sicuramente Posch: “Contro la Fiorentina ha fatto una partita stratosferica, anche grazie al fatto che aveva più spazi. Il rigore sbagliato? Nessuno vuole sbagliare, è triste per questo. Ha però reagito da campione, rialzando subito la testa”. L’austriaco sarà della gara dal primo minuto, così come grosse chance le ha Van Hooijdonk, in sostituzione dello squalificato Zirkzee: “Dobbiamo sfruttare le sue caratteristiche, molto diverse da quelle di Joshua se dovesse giocare faremo in modo di metterlo nelle condizioni di fare una grande prestazione”.

Arbitri e mercato

Mentre sugli arbitri Motta continua a dribblare domande e insidie, il giorno dopo le dichiarazioni di Rocchi: “Le perdite di tempo e le simulazioni sono cose che non ci appartengono, noi aiutiamo gli arbitri perché tutti i giorni in allenamento lavoriamo sul rispetto dell’avversario. Mi piacerebbe invitare a vedere i nostri allenamenti un responsabile degli arbitri. Se servirà rispondere agli arbitri lo farà Sartori. So quanto è difficile il loro lavoro, ho solamente espresso un parere su come lavoriamo”.

E il mercato? Bocche cucite. “Sul mercato non ho davvero niente da dire – afferma Motta – sono domande da porre alla società”.

I convocati

Questo l’elenco dei convocati:

Portieri: Bagnolini, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: Beukema, Calafiori, Corazza, De Silvestri, Kristiansen, Lucumi, Lykogiannis, Posch.

Centrocampisti: Aebischer, Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro, Urbanski.

Attaccanti: Orsolini, Van Hooijdonk.