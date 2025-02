Calciomercato, Calabria attratto dal Bologna. E Suslov ora sorpassa Tchaouna

Cresce la fiducia per l’arrivo di Davide Calabria: e contemporaneamente si avvicina l’uscita di Stefan Posch. Non solo: Tomas Suslov (22) prova a mettere la freccia su Loum Tchaouna (21) per il ruolo di trequartista-esterno sinistro, che il Bologna intende rinforzare dopo l’infortunio di Orsolini in vista del rush finale di mercato.

Questo in virtù dello stop di Ferguson, che lascia pensare come lo scozzese andrà comunque gestito da qui alla fine della stagione, lungo il cammino della piena ripresa. In virtù delle notizie di infermeria, il Bologna ha stoppato le pratiche per lo scambio Fabbian-Tchaouna e ha riattivato i contatti con il Verona per Suslov, nazionale slovacco che può essere impiegato tanto da trequartista quanto da esterno sinistro di piede destro: la sua quotazione si aggira intorno ai 10 milioni di euro.

E se il Bologna ragiona su questo profilo è in virtù della doppia dimensione del giocatore del Verona, che potrebbe comunque lasciare via libera al prestito di Fabbian, qualora Lazio e Parma gli garantissero sulla carta più spazio di quello che sperava di trovare in rossoblù al suo secondo anno.

Evoluzioni in vista, la giornata di ieri ha portato novità. C’è l’apertura di Davide Calabria al trasferimento e a rinunciare a parte del denaro (in rossonero guadagna 2 milioni più bonus fino a giugno). Il Bologna lo vorrebbe in prestito, ma è disposto a ragionare su un contratto che vada oltre la scadenza, in virtù delle rinunce. Il giocatore, dopo un giorno di riflessione è predisposto a lasciare Milano a metà stagione, dopo 11 anni in rossonero.

Ma attenzione all’Ajax, che è sulle sue tracce. Posch resta in attesa di notizie, perché senza l’arrivo del sostituto, il Bologna non lo farà partire. L’austriaco è stato contattato nelle ultime ore anche da Parma e Como, ma il ritorno in Bundesliga e all’Hoffenheim, dopo la nascita del figlio, è in cima ai suoi pensieri da diversi mesi.

Il Bologna ha avuto contatti anche con il Frosinone per Oyono (23) e con Marc Pubill (21) dell’Almeria, per la sostituzione. Ma l’obiettivo numero uno è il milanista, sempre più nell’idea di lasciare Milano e il Milan per rilanciarsi dopo la rottura con Conceicao e il club rossonero.

Nuovi aggiornamenti sono in programma in giornata. Intanto ieri il Bologna ha riattivato i contatti con il Verona per Suslov, profilo seguito in estate e per il quale c’erano stati contatti una settimana fa, prima che il dialogo con la Lazio (con cui si è trattato lo scambio Urbanski o Fabbian per Isaksen o Tchaouna) prendesse il sopravvento.

Qualcosa è cambiato: si è infortunato Ferguson: e Suslov è profilo che può ricoprire come Odgaard il doppio ruolo di trequarti ed esterno. Qualora il Bologna trovasse l’intesa con il Verona, non è comunque da escludere la partenza di Fabbian, che piace a Lazio e Parma.