Calabria: “Bologna con grande potenziale e piazza sana: portiamo a casa un trofeo”

Bologna, 11 febbraio 2025 – La voglia di tornare a giocare con continuità, ritrovarsi e mettersi a disposizione della squadra per aiutarla a conquistare l’Europa. Davide Calabria ha le idee ben chiare per la sua nuova avventura a Bologna, con il terzino classe ’96 che ha parlato del percorso che l’ha portato a sbarcare sotto le Due Torri con il doloroso divorzio dal Milan.

A presentare Calabria, il Direttore Sportivo Marco Di Vaio: “Su Davide c’è poco da dire, conoscete tutti la sua storia. Siamo contenti di averlo qui e che lui abbia scelto noi per la sua prima avventura lontano da Milano. Sappiamo quanto è stato difficile lasciare casa sua, siamo però molto orgogliosi di questo, che veda in noi un club in cui continuare la sua carriera. Vuole mettersi ancora più in evidenza a aiutarci centrare i nostri obiettivi. A fine anno decideremo se andare avanti e in qualche modalità”.

Il neo acquisto ha subito mostrato tutta la sua soddisfazione per questa nuova avventura, spiegando le motivazioni che l’hanno portato a scegliere proprio il Bologna: “E’ stata una scelta pensata e maturata con il passare dei giorni. Penso sia stata la cosa più giusta per tutti, abbiamo affrontato in maniera matura la cosa e per tutti sembrava la soluzione più logica. E’ stato un addio con un po’ di tristezza, conoscevo tutti ma sono andato via anche felice perché so quanto ho dato per quella maglia. Ho scelto questa piazza come nuova avventura perché credo ci sia del potenziale. Ho visto una squadra e un ambiente in cui si può lavorare e vivere bene, un gruppo ambizioso nonostante la giovane età”.

L’ex Milan si è poi concentrato sui suoi obiettivi e su cosa potrà dare alla causa nella seconda parte di stagione ma anche su un eventuale prosieguo insieme nella prossima stagione: “Sono venuto qui con grande voglia di dimostrare cosa posso fare, posso aiutare la squadra a crescere, anche i tanti giovani che ci sono. Sin dal primo momento ho percepito l’ambiente positivo. Ho scelto questa piazza perché ci vedo qualcosa di bello e sono davvero soddisfatto. Non lo dico tanto per dire ma ho trovato davvero una piazza con un ambiente sano. Sono davvero contento della scelta che ho fatto. Per il contratto ci arriveremo e ne parleremo”.

Calabria ha poi parlato in modo più approfondito del modo di giocare del Bologna di Vincenzo Italiano e del modo di allenare del tecnico: “E’ molto simile a Pioli, nel lavorare per portare via l’uomo, lasciare il giocatore molto libero di leggere la situazione, magari entrando dentro per creare spazio con gli altri. E’ il gioco con il quale mi sono trovato meglio negli anni passati. Penso che con italiano possa portarmi a dare il meglio”.

Il terzino destro ha poi parlato anche della concorrenza nel suo ruolo: “Lollo De Silvestri lo conosco da una vita, ho giocato tante partite ma lui di più. E’ un giocatore che sta così bene nonostante l’età e penso sia un fattore super positivo. Ho trovato subito la giusta alchimia con i compagni, giovani ambiziosi che hanno voglia di crescere e stanno facendo un campionato importante. E’ un ambiente che vuole l’Europa. Nella mia carriera ci sono sempre stati tanti terzini che venivano da grandi squadre e grandi stagioni. Al Milan e anche al Bologna c’è competizione come in qualsiasi squadra. Credo siano giocatori importanti, non sarà facile per me, ma ho la giusta ambizione e credo che il tutto sia anche una cosa positiva per la squadra. Per giocatori nuovi è importante sentirsi parte di un gruppo, qui sono contento e quello che posso dare come leadership sono a disposizione”.

Un modo di giocare quello del Bologna che ha impressionato Calabria che guarda anche agli obiettivi della squadra e quello che potrà accadere nei prossimi mesi: “Ho visto una squadra molto intensa, che fa questa pressione quasi asfissiante per gli avversari per farli giocar male e farli stare dentro alla partita. Non è facile perché è un gioco molto dispendioso ma sta dando risultati a questa squadra. C’è talento che deve sbocciare e tanti giocatori avranno un futuro importante. Nella mia testa bisogna vincere sempre. Se sarà la Coppa Italia ben venga. Ora che siamo qui comincia il bello, può succedere di tutto, dirò agli altri di godersela e provare a portare a casa un trofeo”.

Una chiosa poi sugli ultimi mesi al Milan e un ricordo su Sinisa Mihajlovic che l’ha di fatto lanciato: “Lui mi ha confermato in prima squadra invece di darmi in prestito dandomi fiducia. Ho voglia di rivalsa e giocare con continuità, come ho sempre fatto negli ultimi anni, Negli ultimi mesi sono successe cose che hanno creato difficoltà, oggi sono davvero contento di essere qui, non mi sono tolto un peso ma ho trovato l’ambiente che cercavo. C’è tanta energia positiva che mi era mancata”.