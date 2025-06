Calabria tra Bologna e Firenze: il futuro del terzino in bilico

La festa continua a Formentera. Per Beukema era iniziata a Malaga e lì è stato raggiunto da Ndoye e Ferguson per viaggiare alla volta di Ibiza. Il giro delle Baleari di parte dello spogliatoio è proseguito a Formentera, dove al gruppo si è unito Calabria, che attende in settimana una proposta dei rossoblù. Il giocatore, arrivato in prestito, è in scadenza di contratto col Milan. La sensazione è che difficilmente si arriverà a un accordo: Calabria in rossonero guadagnava 3 milioni a stagione, il Bologna difficilmente andrà oltre gli 1,2-1,5. Calabria attende, aspettandosi un bonus alla firma, in quanto svincolato, ma le questioni economiche e di cuore potrebbero portare il terzino destro a superare l’Appennino e fermarsi a Firenze, dove lo riabbraccerebbe volentieri Stefano Pioli, il tecnico con cui Calabria ha vinto lo scudetto da capitano con il Milan. La dirigenza rossoblù segue Pubill (21) dell’Almeria e Dedic (22) del Salisburgo, oltre a Zortea (26) del Cagliari. Segno che Calabria si allontana.