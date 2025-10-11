Calcio donne serie B: ore 15. Il Bologna di Pachera aspetta il Lumezzane al Bonarelli di Granarolo

Il Bologna di Italiano si ferma, quello di Pachera invece no e invita tutti al Bonarelli di Granarolo, oggi alle 15, per la sfida contro il Lumezzane, quinta giornata del campionato di serie B femminile (ingresso gratuito). Le Bfc Women sono lassù, prime con 10 punti, 4 vittorie (una in Coppa) e un pari, anche se in buona compagnia, con Brescia e Como, che viaggiano allo stesso ritmo. Ma le rossoblù sono in fiducia, come testimoniano i 4 successi consecutivi tra campionato e coppa, l’ultimo a San Marino, 4-2 dopo aver rincorso due volte, prima dei sigilli di Rognoni e Tardini, a regalarsi un anticipo con vista sul primo posto. In mezzo, un ostacolo da non sottovalutare, le lombarde di Nicoletta Mazza e dell’ex attaccante Romina Pinna, che fin qui hanno raccolto la metà dei punti (5), complice un calendario non proprio morbido. "Sarebbe stupendo avere nuovamente la tribuna piena, com’è successo contro il Como: la città aveva risposto alla grande – questo l’appello alla vigilia della capitana Sara Tardini, che si augura di rivedere il rumoroso e caldo muro rossoblù –. I nostri tifosi sono importantissimi, ci seguono anche in trasferta e sentirli accanto ogni weekend dà una carica in più. Ci aspetta una grande partita, da giocare con rispetto, attenzione e determinazione: vogliamo prenderci questi tre punti".

Giovanni Poggi