Calciomercato Bologna: Beukema e Lucumi, il futuro della difesa in bilico

Riccardo Orsolini al Fenerbahce pare sia una tentazione di Mourinho: nel dubbio è un’idea bocciata in partenza dal Bologna. Se dalle suggestioni passiamo alle cose concrete è doveroso affrontare però il tema difesa. Due estati fa, a Valles, potere lavorare con il neo arrivato Beukema fin dal primo giorno di ritiro fu una delle chiavi della grande stagione di Thiago Motta. La scorsa estate anche Vincenzo Italiano ha sperimentato sulla propria pelle quanto sia strategico avere la difesa a pieno regime fin dall’inizio.

Quel Bologna, per un paio di settimane orfano di Lucumi nel post Coppa America, nelle amichevoli costrinse Beukema a fare coppia con l’acerbo Ilic, tanto che il club ci mise una toppa con Erlic.

Oggi il sogno/progetto di Italiano è ripartire dalla coppia di ferro Beukema-Lucumi. Molto ruota attorno ai destini dell’olandese, oggetto dei desideri dichiarati oggi del Napoli e magari tra qualche settimana di un club di Premier.

L’offerta di 30 milioni di De Laurentiis non basta a fare cadere in tentazione Casteldebole, che per privarsi di Beukema pretende almeno una decina di milioni in più. E allora è stand-by, con il pressing (discreto) di un Italiano che è ‘aziendalista’ nel senso di allenatore che sposa i progetti del club: da qui a farne un tecnico che supinamente rinuncia al pilastro della difesa però ce ne passa.

Figurarsi se Italiano potrebbe digerire l’idea di perdere in un colpo solo Beukema e Lucumi.

Ma per il colombiano, ad oggi, Casteldebole non segnala offerte ufficiali. L’unica certezza sono i 28 milioni di clausola che chi vuole Lucumi dovrà pagare al club di Joey Saputo.

Nel reparto le certezze si chiamano Holm, De Silvestri e Lykogiannis. Lo svedese è un punto fermo della corsia destra, ‘Lollo’ e ‘Lyko’ sono invece freschi di rinnovo di contratto.

Un altro che rientra nei piani di Casteldebole è Casale, che il club ha appena riscattato per 7 milioni dalla Lazio (c’era l’obbligo in caso di conquista dell’Europa). Valigie pronte invece per Erlic, che potrebbe tornare in patria.

Quanto a Corazza, in queste ore impegnato con la Salernitana nel playout salvezza di B con la Sampdoria, probabilmente si deciderà di farlo maturare nuovamente in prestito, anche se non è escluso che Italiano decida di valutare sia lui che Ilic a Valles. Calabria è nel pensatoio, ma ad oggi è fuori da Casteldebole.

Dove invece sta per rientrare Posch (dall’Atalanta), che però non rientra nei piani del tecnico. E i portieri? Avanti tutta con Skorupski e Ravaglia. Se dalla difesa si passa all’attacco, invece, l’ipotesi Dzeko sembra sfumata (la Fiorentina spinge per il bosniaco) mentre in Turchia scrivono che Mourinho vorrebbe Orsolini al Fenerbahce.

Ma da quest’orecchio, ove mai cantassero le sirene sul Bosforo, il Bologna non ci sente.