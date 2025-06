Calciomercato Bologna: Napoli punta Ndoye, Premier su Lucumi e Beukema

Sale il pressing sui gioielli rossoblù e il Bologna non sta a guardare: prese le prime contromisure. Per Dan Ndoye, esterno rivelazione di questa Serie A, c’è il Napoli. Per Conte è una prima scelta e dopo il rifiuto a trattare dei rossoblù a gennaio, quando fu declinata un’offerta da 30 milioni, da Napoli parlano di un rilancio a 40: non bastano. Per il Bologna si può trattare dai 50-55, forti di un contratto dello svizzero con scadenza 2027 e opzione al 2028. Si tratta solo 55-50 anche perché il Bologna dovrà corrispondere al Basilea una percentuale di futura rivendita tra il 10 e il 15 per cento, che significa una cifra tra i 5 e i 7,5 milioni.

Il Bologna rilancia anche perché si attende che possano arrivare offerte dalla Premier in grado di sparigliare le carte, come avvenuto un anno fa per Zirkzee e Calafiori e certe cifre signifcano proposte di ingaggio che vanno dai 3,5 ai 5 milioni, ben al di sopra dell’attuale tetto ingaggi rossoblù. Le offerte dalla Premier che possono sparigliare le carte come quella dell’Arsenal per Joel Ordoñez (21), centrale difensivo del Bruges che il Bologna aveva osservato in Cile-Ecuador e che piace tanto a Sartori quanto all’Atalanta: l’Arsenal ha offerto una cifra vicina ai 40 milioni, il doppio rispetto a quello che le italiane avrebbero potuto offrire.

E allora bisogna cambiare obiettivi. Anche perché Lucumi, in scadenza al 2026 e che non apre a trattare il rinnovo, piace al Bournemouth e alla Roma. Gasperini e i giallorossi fanno sul serio. Il Bournemouth non piace al colombiano, nonostante il sondaggio da 15 più bonus per il cartellino. Il Bologna ne ha approfittato per spedire un messaggio ad agenti e intermediari: il prezzo per Lucumi si aggira attorno ai 25.

E Beukema? Piace al Napoli, ma il Bologna prova a giocare d’anticipo: contatti con l’entourage per riscutere un prolungamento del contratto in scadenza al 2027 fino al 2029, con lauto adeguamento: secondo quanto filtra, dagli attuali 700mila netti la dirigenza sarebbe pronta a corrispondergli circa 1,5 più bonus fino a due, per portarlo nel range dei giocatori più pagati insieme a Orsolini (2 netti) e Dallinga (1,5): si attendono riscontri e il Bologna è pronto a trattare, perché l’intenzione è quella di blindare l’olandese per non rivoluzionare l’intero pacchetto arretrato.

Intanto, per quel che riguarda eventuali sostituti di Lucumi, piace Ghilardi (22) del Verona, ma pure Idzes (24) del Venezia, centrale olandese nazionale Indonesiano come Hilgers (24) del Twente. Dall’Indonesia è uscita una notizia secondo la quale il Bologna proverà ad acquistarli entrambi, dato che pure Erlic è in uscita, ma per Hilgers c’è da battere pure la concorrenza di Bruges e Valencia, chiamate a sostituire Ordonez e Mosquera, probabile partente dalla Spagna.

Sul fronte esterni offensivi, invece, il Bologna può contare su Orsolini, Cambiaghi e Dominguez: piacciono il figlio d’arte Ruben Van Bommel (20) e Sven Mijnans (25), quest’ultimo trequartista che può giocare anche a destra, con possibilità di inserire nella trattativa il rientro in Olanda di Karlsson, di rientro dal prestito al Lecce.