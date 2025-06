Calciomercato Bologna: Ottimismo per Lykogiannis, trattative in corso per Zortea e Esposito

Si torna a respirare grande ottimismo per il prolungamento di Lykogiannis, in scadenza, dopo la proposta di un 1+1 da 800mila euro più bonus: la trattativa El Karouani (24) con l’Utrecht è in stand by, aspettando la risposta del greco: si attendono novità tra il week end e l’inizio della settimana. A destra l’obiettivo numero uno è Zortea (25) del Cagliari, seguito da Tchatchoua (23) del Verona e Birindelli (25) del Monza. Intanto, Sartori e Di Vaio meditano su come ritoccare la mediana. Perché si ragiona sull’inserire uno o due centrali di centrocampo, con gol in canna, o un centrocampista e un trequartista: El Azzouzi è in uscita e il riscatto di Pobega in stand by, dal momento che la mediana è tra i reparti da sfoltire. A proposito di giocatori in ascesa e con gol in canna in mediana, ci sono Nicolussi-Caviglia (24) del Venezia, in prestito dalla Juventus, assistito dall’agente Lucci: lo stesso di Calafiori, Karlsson, Dzeko, Fabbian e Raimondo, tanto per spiegare i buoni uffici presso Casteldebole, lo stesso di Piccoli (24), uno degli obiettivi per la terza punta. In mediana piacciono pure Bondo (21), ex Monza di proprietà del Milan, sul quale si dialoga in vista del ritorno di Pobega al Milan.

Ma occhio a Salvatore Esposito (24 anni, 7 gol e 9 assist in serie B a La Spezia), che ha già vestito la maglia azzurra. Tra l’altro Salvatore potrebbe essere mezzo per arrivare a Francesco Pio Esposito (19), rientrato all’Inter, che disputerà il mondiale per club con i nerazzurri: se ne parlerà poi. Su di lui almeno 8 club, compreso il Bologna, che sa di poterlo trattare solo in prestito o acquistandolo con recompra dell’Inter, in stile Fabbian.

E il terzo attaccante si lega al centrocampo: perché come trequartista, aspettando di capire se l’Inter farà valere il diritto su Fabbian, piace Suslov del Verona, ma Italiano potrebbe utilizzare oltre a Odgaard Ferguson o un attaccante sotto punta (piacciono pure Sebastiano Esposito, 22, Ivanovic, 21 dell’Union Saint Gilloise e Carrizo, 19 del Velez). Se il Bologna punterà su due centrocampisti, un centrocampista e un trequartista è partita che dipenderà anche dalle uscite.

Marcello Giordano