Bologna Fc, Sartori: "Nessuna offerta choc, lavoriamo per completare la rosa"

Bologna, 1 luglio 2025 – Nessuna offerta choc, lavoro incessante e l’obiettivo di consegnare la rosa completa a Vincenzo Italiano il prima possibile. Giovanni Sartori è come sempre pragmatico e preciso nelle sue analisi e anche in occasione dell’apertura del calciomercato estivo, il direttore dell’Area Tecnica ha voluto sottolineare quali siano i principi che guidano le azioni della società anche a fronte di un’estate già bollente grazie alle voci che ruotano in particolare attorno ad alcuni pezzi pregiati, Sam Buekema e Dan Ndoye in primis.

LEGGI ANCHE Nuove maglie del Bologna: svelata la divisa casalinga per la stagione 2025/26

“Offerte choc non ce ne sono state ma nemmeno quelle che abbiamo ricevuto sono choc - racconta Sartori ai microfoni di Pallone nel 7 da Rimini - Se non le abbiamo accettate significa che non lo sono. Rimanere così? Non posso dirlo, dobbiamo valutare tutto quello che offre il mercato e sicuramente dobbiamo valutare anche fino al 10 luglio la clausola di Lucumi. Dall’11 avremo anche le idee più chiare su di lui. Se arriva l’offerta giusta ma deve arrivare quella davvero giusta, vedremo. Come l’anno scorso è capitato con Calafiori e Zirkzee con la clausola, il Bologna dovrà poi essere bravo a sostituire chi dovesse andare via”.

Lui e Di Vaio sono dunque al lavoro per risolvere i nodi principali ma anche valutare come plasmare la squadra che affronterà il prossimo campionato: “La volontà di tutti è dare all’allenatore una squadra già pronta e definita in tutto. Questo però nel calcio è un’utopia. Se si considera forse che la squadra più forse, quella di due anni fa di Thiago è stata costruita tra la fine di agosto e settembre, a volte conviene aspettare. Però se si riesce, è meglio dare all’allenatore i giocatori che possano completare la rosa così può lavorarci in ritiro. Vedremo. Sul mercato può succedere di tutto”.

Sul fronte acquisti, nessuna conferma riguardo l’arrivo di Ciro Immobile ma una precisazione sul tema degli ingaggi: “La sostenibilità è giusta, l’importante è anche l’equilibrio dello spogliatoio dove ci sono dei parametri oltre i quali non bisogna andare. Speriamo presto di fare il primo annuncio ma non prestissimo. Lavoriamo per consegnare più velocemente possibile quei due-tre acquisti per completare la rosa a disposizione di Vincenzo. Con lui ci sentiamo ma non così spesso. Non credo che abbia parlato con i nostri giocatori chiacchierati, condividiamo invece quelli che andremo a trattare”.

All’evento 'Colpi da Maestro’ a Rimini presente poi anche il Direttore Sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, che è entrato più nello specifico sul pressing del Napoli per Ndoye e Beukema: “Non c'è niente di nuovo, non sono vicini al Napoli ma sono giocatori nostri. Sappiamo dell'interessamento, abbiamo parlato con il Napoli di Beukema e Ndoye, ma andiamo avanti con la nostra programmazione e continuiamo con i ragazzi. Fra 10 giorni inizia il ritiro e se non ci saranno colpi di scena li aspettiamo all'inizio della stagione”.

Una chiosa del DS anche sul possibile arrivo di Immobile, con il dirigente rossoblù che in un certo senso ha ‘rallentato’ una trattativa che sembrava in dirittura d’arrivo: “Bologna è un posto speciale per questo tipo di calciatori, Ciro ha manifestato la volontà di entrare ma non è facile perché bisogna confrontarsi con la sua società attuale. Non è una trattativa semplice, vedremo nei prossimi giorni se ci sarà la possibilità".