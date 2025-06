Calendario Bologna Fc: le partite 2025/26 di serie A. Si comincia contro la Roma

Bologna, 6 giugno 2025 – Avvio dal sapore romantico per la stagione 2025/2026 del Bologna. I rossoblù si ritroveranno alla prima giornata all’Olimpico per sfidare la nuova Roma targata Gasperini, sullo stesso rettangolo verde che lo scorso 14 maggio ha consacrato vincitori i ragazzi di Vincenzo Italiano nella finale di Coppa Italia. La gara contro i giallorossi andrà in scena nel weekend del 23-24 agosto quando riprenderà la Serie A, mentre la prima gara casalinga per Orsolini e compagni sarà contro il Como.

Alla terza giornata il Bologna sarà di scena a Milano contro i rossoneri mentre alla quarta nuovamente tra le mura amiche contro il Genoa. Spazio poi alla trasferta del Via del Mare contro il Lecce e alla neo promossa Pisa che invece andrà al Dall’Ara in una sfida che rievoca ricordi dolci per il popolo rossoblù: contro i toscani infatti conquistarono la promozione, grazie alla rete su rigore di Marazzina il 2 giugno 2008.

Settima e ottava giornata offriranno due trasferte, prima contro il Cagliari e poi per il derby dell’Appennino contro la Fiorentina per poi tornare in città e sfidare il Torino. Nuovo derby alla decima giornata, al Tardini contro il Parma mentre all’undicesima giornata sarà sfida ai campioni d’Italia del Napoli per poi andare a domicilio dell’Udinese e attendere la neo promossa Cremonese tra le mura amiche.

Alla quattordicesima giornata Lazio-Bologna mentre il turno successivo sarà contro la Juventus poi Verona al Bentegodi, Sassuolo in casa, Inter a San Siro e infine Bologna-Atalanta alla 19^.

Il girone di ritorno si aprirà contro il Como, poi subito il derby dell’Appennino, questa volta al Dall’Ara, poi Genoa a Marassi e due turni in casa contro Milan e Parma. Alla 25^ si andrà a Torino contro i Granata mentre nel turno successivo l’Udinese sarà di scena a Bologna per poi andare a Pisa. Poi i rossoblù scenderanno in campo in casa contro il Verona, a Sassuolo per un nuovo derby e ancora al Dall’Ara contro la Lazio.

Alla 31^ sfida alla Cremonese a domicilio, poi Lecce in casa e Juventus a Torino, con la Roma e il Cagliari a seguire per due casalinghe di fila. Infine un trittico intenso con Napoli al Maradona, Atalanta al Gewiss e infine finale di stagione contro l’Inter a Bologna.

Il commento di Vincenzo Italiano

Vincenzo Italiano ha commentato così il sorteggio del calendario della prossima Serie A: “Inizio tosto: subito la Roma di Gasp, poi il Como molto ambizioso e il Milan, quindi sarà importante arrivarci pronti. A fine settembre inizieremo anche il nostro percorso in Europa League, e nello stesso periodo ci aspettano trasferte impegnative come ad esempio Lecce e Cagliari. Guardando un po’ più avanti, a dicembre entreremo nella nostra Coppa Italia e a fine gennaio avremo altre sfide di livello nel periodo cruciale per la Fase Campionato dell’Europa League, quindi la gestione delle forze e la disponibilità del gruppo saranno fondamentali. Vogliamo arrivare in primavera a giocarci tanto, l’ho detto molte volte e cosi è stato nella stagione appena finita: le ultime giornate saranno ricche di sfide stimolanti e impegnative, e dalla nostra avremo come sempre un pubblico che fa la differenza”.

Calendario: il girone di andata

1^ giornata: Roma-Bologna 2^ giornata: Bologna-Como 3^ giornata: Milan-Bologna 4^ giornata: Bologna-Genoa 5^ giornata: Lecce-Bologna 6^ giornata: Bologna-Pisa 7^ giornata: Cagliari-Bologna 8^ giornata: Fiorentina-Bologna 9^ giornata: Bologna-Torino 10^ giornata: Parma-Bologna 11^ giornata: Bologna-Napoli 12^ giornata: Udinese-Bologna 13^ giornata: Bologna-Cremonese 14^ giornata: Lazio-Bologna 15^ giornata: Bologna-Juventus 16^ giornata: Verona-Bologna 17^ giornata: Bologna-Sassuolo 18^ giornata: Inter-Bologna 19^ giornata: Bologna-Atalanta

Bologna, girone di ritorno

20^ giornata: Como-Bologna 21^ giornata: Bologna-Fiorentina 22°^ giornata: Genoa-Bologna 23^ giornata: Bologna-Milan 24^ giornata: Bologna-Parma 25^ giornata: Torino-Bologna 26^ giornata: Bologna-Udinese 27^ giornata: Pisa-Bologna 28^ giornata: Bologna-Verona 29^ giornata: Sassuolo-Bologna 30^ giornata: Bologna-Lazio 31^ giornata: Cremonese-Bologna 32^ giornata: Bologna-Lecce 33^ giornata: Juventus-Bologna 34^ giornata: Bologna-Roma 35^ giornata: Bologna-Cagliari 36^ giornata: Napoli-Bologna 37^ giornata: Atalanta-Bologna 38^ giornata: Bologna-Inter