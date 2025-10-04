Cambiaghi e Orso, sorrisi azzurri. Nicolò, una prima volta mondiale. Ricky è tra le certezze di Gattuso

Due sorrisi rossoblù in salsa azzurra, in un inizio di stagione che stenta a spazzare via i dubbi sulle potenzialità del gruppo: due sorrisi che portano nomi e cognomi di Riccardo Orsolini e Nicolò Cambiaghi. Il primo è bandiera e certezza e dopo l’ultima stagione da record con 15 gol in campionato e 2 in Coppa Italia, prova a scriverne di nuovi. Sono 4 i gol dell’Orso in 7 gare, tra campionato (3 reti in 5 giornate) ed Europa League. E con il Friburgo, sotto gli occhi del collaboratore di Gattuso, Leonardo Bonucci, ha siglato la sua prima rete in competizioni Uefa per club.

Bonucci era a osservare il Bologna anche con il Genoa: e pure in quell’occasione Orsolini bussò alla telecamera, con un’esultanza che ormai lo contraddistingue a ogni rete segnata. E in quell’occasione Cambiaghi fornì a Castro l’assist del monentaneo 1-1, sul quale Orsolini mise poi il punto esclamativo dal dischetto in pienissimo recupero.

Anche giovedì con il Friburgo, in Europa, Cambiaghi è stato tra i più brillanti, entrando nell’azione del momentaneo vantaggio rossoblù, con la conclusione con trattenuta dal portiere tedesco su cui il numero 7 ha trovato il tap in: Bonucci ha visto abbastanza. Cercasi esterni per l’Italia di Gattuso, che è partito con il 4-4-2 ma ha in mente anche di poter schierare il 4-3-3: e allora ecco che i due esterni rossoblù hanno ricevuto la chiamata in vista degli appuntamenti con Estonia e Israele cruciali per la qualificazione ai prossimi mondiali, dopo due esclusioni consecutive dell’Italia dalla rassegna Fifa.

Per Orsolini è una conferma, sempre più nel giro azzurro dopo l’addio di Spalletti. Per Cambiaghi una prima assoluta, che rappresenta una scommessa vinta da parte degli uomini mercato, che investirono 10 milioni di euro nell’estate del 2024 per strapparlo all’Atalanta, dwopo due prestiti all’Empoli che fruttarono una crescita del ragazzo: 7 reti e 2 assist al primo anno in Toscana, 1 gol e 5 assist al secondo. Al primo a Bologna, Cambiaghi ha totalizzato 1 gol e 4 assist: ma praticamente in metà stagione (18 presenze), dato l’infortunio e l’intervento al crociato nel corso della preparazione.

Se questo dovrà essere l’anno della sua consacrazione, dovrà tornare determinante come gli schemi di Italiano impongono per gli esterni d’attacco: a lui il tecnico chiede più gol e più assist. Intanto è sicuramente tra i più brillanti da un punto di vista fisico e atletico, per gamba e capacità di saltare l’uomo. Scommessa vinta da Sartori, che a Bergamo lo ha visto crescere e arrivare in prima squadra, per poi prestarlo e riacquistarlo a Bologna.

Le scomesse non vinte, non ancora al momento, portano il nome di Fabbian, convocato nell’ultima tornata ed esclusa in quella attuale, ma pure di Bernardeschi e Immobile: i due trionfatori all’Europeo sono arrivati a Bologna con l’intento personale di ritagliarsi la chance mondiale. Ma ‘Berna’ sta faticando e Immobile è ai box e deluso dall’esclusione dalla lista Uefa, tanto è vero che da quando si è infortunato non si è fatto notare in tribuna come altri compagni nelle sue condizioni in passato.