Cambiaghi, il principe azzurro. "Che vittoria, sono al settimo cielo. Il modo giusto di arrivare alla sosta»

E’ l’uomo del momento e non solo perché può celebrare la prima convocazione in nazionale. E’ soprattutto l’uomo che spacca la partita e che suona la carica trascinando un Bologna in cerca di certezze e punti, dopo un inizio di stagione di alti e bassi. Cresce il Bologna, che si riscopre arrembante e lo fa al ritmo delle folate offensive di Nicolò Cambaghi: "Sono al settimo cielo, questa è una grande vittoria", spiega l’esterno rossoblù. Suo il gol che stappa la partita. Suo l’assist per Orsolini che chiude i conti. Sua, nel mezzo, anche la giocata che di fatto fa calare il sipario sul match e sul Pisa, ovvero il recupero palla su Touré, che lo stende al limite dell’area lanciato a rete: rosso e tanti saluti all’inizio gara di buoni propositi dei nerazzurri. Da lì solo Bologna.

Miglior modo per festeggiare la prima chiamata in azzurro non poteva trovarlo. E’ Cambiaghi il volto da copertina del Bologna. Aveva fatto le prove generali del gol in Europa League con il Friburgo: conclusione debole e centrale, sulla quale però il portiere tedesco aveva pasticciato concedendo la rete ad Orsolini. Anche in quel caso, insomma, decisivo, come pure in occasione dell’assist con il Genoa per Castro. Questa volta è lui a leggere gli spazi e ad andare a chiudere sul primo palo il cross di Dallinga, in una giocata che lo scorso anno fece le fortune di Ndoye. E Cambiaghi intende raccoglierne l’eredità.

Un gol e 4 assist in 18 presenze, nella scorsa stagione, iniziata di rincorsa dopo la rottura del crociato. Quest’anno Cambiaghi intende cambiare passo e fare il salto di qualità. Prima rete e già a quota 2 assist in 6 presenze in campionato, a cui si aggiungono le due in Europa. Incassa i complimenti di Italiano, Cambiaghi: "Il mister mi ha fatto i complimenti per la convocazione in nazionale. Mi ha detto di stare tranquillo e giocare come so fare e di non fermarmi".

Intanto è stato inarrestabile con il Pisa. Ma Italiano lo vuole incisivo sotto porta con gol e assist. Perchè nessuno ha il suo motore e la facilità di saltare l’uomo, se a questo saprà unire la capacità di essere determinante con continuità, allora potrà diventare devastante. Ci proverà, Cambiaghi, che si gode il momento: "Sono contento. Abbiamo ottenuto una bella vittoria e arriviamo alla sosta nel modo giusto, con tre punti importanti e convincenti raccolti davanti al nostro pubblico".

Ci arriva in crescita il Bologna, trascinato da Cambiaghi, il cui primo pensiero è per i suoi affetti: "Dedico il gol di oggi a chi mi sta sempre vicino: la mia ragazza, la mia famiglia, i miei amici". La convocazione è un’iniezione di adrenalina ed entusiasmo, un nuovo sogno da cullare.