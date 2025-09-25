Cambiaghi, l’emozione della prima volta: "Siamo forti e questo gruppo cresce"

BIRMINGHAM (Inghilterra)Da Vimercate s’intravedeva già Birmingham? Vallo a sapere. Di sicuro il ragazzino Nicolò Cambiaghi vide presto Zingonia e il settore giovanile dell’Atalanta: tutto è cominciato lì. Stanotte invece comincia l’avventura del Bologna in Europa League, che coincide con la prima volta in Europa del classe 2000.

"Il debutto europeo è emozionante – dice Cambiaghi –. L’anno scorso di questi tempi ero alle prese con l’infortunio al ginocchio, da cui per fortuna mi sono ripreso in fretta. E adesso sono qui".

Seguito sottinteso: con la speranza di giocare. E’ una speranza che Cambiaghi si gioca ad armi più o meno pari con Rowe, l’altro candidato a un posto da titolare sulla corsia sinistra.

Ma prima dell’io, come da vangelo secondo Italiano, viene il noi. "Siamo carichi e concentrati – sottolinea l’esterno d’attacco rossoblù – e vogliamo partire al meglio in questa competizione. Per me sarà una notte indimenticabile, ma lo sarà anche per la squadra: partire col piede giusto sarebbe importante".

Comincia un nuovo viaggio; ma quale sarà la destinazione?

"Se giochiamo come sappiamo possiamo dire la nostra", Cambiaghi ne è convinto. E ancora: "Non mi sento di dire dove possiamo arrivare ma proveremo ad arrivare fino in fondo, perché siamo una squadra forte che nel suo cammino ha trovato delle consapevolezze".

E qui la mente torna alla scorsa stagione, quando un avvio in salita cementò il gruppo.

"Nelle difficoltà fummo bravi a compattarci – rimarca Cambiaghi –. E una spinta arrivò anche dal nostro cammino in Champions, che culminò con la vittoria al Dall’Ara col Borussia".

Gloria passata, ma forse un serbatoio emotivo a cui attingere anche nella notte del Villa Park.

"La prima cosa che non dovrà mancare in campo è il sacrificio _ aggiunge Cambiaghi –. Ma la nostra è una squadra che non molla mai: lo abbiamo dimostrato anche sabato ribaltando la partita col Genoa".

Grazie anche allo sprint che Cambiaghi ha portato nella ripresa, entrando dalla panchina. Se viceversa stavolta gli toccherà una maglia da titolare lo scopriremo solo stasera.

Il fatto che ieri sedesse a fianco di Italiano in sala stampa non è un indizio sicuro di titolarità.

Un anno fa, alla vigilia della sfida di Champions al Dall’Ara col Monaco, in sala stampa parlò Urbanski, che il giorno dopo si accomodò in panchina. E che calciatore rossoblù parlò undici mesi fa alla vigilia dell’Aston Villa? Beukema. Ma questa, in tutti i sensi, è un’altra storia.