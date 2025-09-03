Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Bologna
  4. Capitolo esuberi. Urbanski al Legia. Resta soltanto il dilemma Ilic

Capitolo esuberi. Urbanski al Legia. Resta soltanto il dilemma Ilic

Dopo il prestito last minute di Karlsson, ecco l’addio di Urbanski: il polacco ha completato ieri le visite mediche con...

di MARCELLO GIORDANO
3 settembre 2025
Dopo il prestito last minute di Karlsson, ecco l’addio di Urbanski: il polacco ha completato ieri le visite mediche con...

Dopo il prestito last minute di Karlsson, ecco l’addio di Urbanski: il polacco ha completato ieri le visite mediche con...

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Dopo il prestito last minute di Karlsson, ecco l’addio di Urbanski: il polacco ha completato ieri le visite mediche con il Legia Varsavia e il Bologna ha ufficializzato la sua cessione a titolo definitivo per 3,5 milioni più il 30 per cento sulla futura rivendita. Resta un solo nodo da sciogliere la voce esuberi: Mihajlo Ilic. Il Bologna si è preso tempo per pensare: medita di trattenere il centrale serbo come quinto difensore, dal momento che è Under e la stagione lunga e a rischio infortuni, soprattutto di fronte a offerte di prestito. Ma il suo agente si sta muovendo per cercare soluzione presso mercati ancora aperti, come Grecia, Russia, Belgio, Turchia. Dovessero arrivare offerte a titolo definitivo o proposte di prestito che possa rivalutare il ragazzo, pagato 5 milioni tra parte fissa e bonus nel gennaio del 2024, la dirigenza valuterebbe seriamente anche la sua uscita. Intanto il centrale classe 2003 non andrà in Olanda: il mercato ha chiuso ieri, c’era stato un sondaggio ma Bologna e giocatore hanno optato per un nulla di fatto.

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su