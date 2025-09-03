Capitolo esuberi. Urbanski al Legia. Resta soltanto il dilemma Ilic

Dopo il prestito last minute di Karlsson, ecco l’addio di Urbanski: il polacco ha completato ieri le visite mediche con il Legia Varsavia e il Bologna ha ufficializzato la sua cessione a titolo definitivo per 3,5 milioni più il 30 per cento sulla futura rivendita. Resta un solo nodo da sciogliere la voce esuberi: Mihajlo Ilic. Il Bologna si è preso tempo per pensare: medita di trattenere il centrale serbo come quinto difensore, dal momento che è Under e la stagione lunga e a rischio infortuni, soprattutto di fronte a offerte di prestito. Ma il suo agente si sta muovendo per cercare soluzione presso mercati ancora aperti, come Grecia, Russia, Belgio, Turchia. Dovessero arrivare offerte a titolo definitivo o proposte di prestito che possa rivalutare il ragazzo, pagato 5 milioni tra parte fissa e bonus nel gennaio del 2024, la dirigenza valuterebbe seriamente anche la sua uscita. Intanto il centrale classe 2003 non andrà in Olanda: il mercato ha chiuso ieri, c’era stato un sondaggio ma Bologna e giocatore hanno optato per un nulla di fatto.