Carica Immobile: ricomincia con un derby. Idea Pobega in mediana per aiutare la difesa

Il Bologna riparte da Roma. Dalla notte del 14 maggio, della conquista della Coppa Italia a 51 anni di distanza dall’ultima volta. Da una pagina che è già storia, alla prima di una nuova storia. Ma con un Bologna per gran parte del recente passato. Ci sarà il neo arrivato Vitik, al posto di Beukema, passato al Napoli, dove rischia di vivere la prima della nuova stagione dalla panchina. Ci sarà Immobile, uno degli ultimi arrivati che promette di mettere in riga al pronti via sia Castro che Dallinga. Poi, tanti volti conosciuti, anche se Italiano rischia di dover rinunciare a diversi ‘titolarissimi’, almeno sulla carta.

Si parte da Skorupski tra i pali e probabilmente da De Silvestri a destra, considerato che Zortea ha un solo allenamento in gruppo e che Holm è l’unico indisponibile per la lesione muscolare al bicipite e si rivedrà dopo la sosta. Di Vitik si è detto e con lui Lucumi, per iniziare a rodare in gare che contano la nuova coppia centrale. Poi Lykogiannis, altra scelta obbligata, considerato che Miranda deve scontare un turno di squalifica, eredità dello scorso finale di stagione. In mezzo al campo, Ferguson non è al cento per cento: lui come Bernardeschi è sì rientrato a inizio settimana dopo i guai muscolari al polpaccio. "Lewis e Federico non sono al meglio, anche se hanno grande voglia di recuperare", ha spiegato Italiano. Ma con un solo vero allenamento vero in gruppo a pieno regime è più probabile che entrambi partano dalla panchina per eventualmente subentrare nel momento in cui potrebbe abbassarsi il livello atletico del match. Al posto di Ferguson, in mediana, non Fabbian come con l’Ofi Creta, quando il centrocampo non ha garantito il giusto filtro alla difesa, che ha imbarcato acqua e reti: Pobega è favorito su Moro, che è in attesa di possibili ma difficili sviluppi di mercato in questo rush finale.

Davanti, il Bologna riparte dal suo leader tecnico, che non ha accusato passi falsi neppure nel corso della preparazione: ovvero Orsolini. Con lui, probabile impiego di Odgaard e Cambiaghi sulla trequarti, con Fabbian che si gioca qualche chance di titolarità al posto del danese, nell’ottica di dare più copertura alla mediana e schierare un 4-2-3-1 duttile che possa trasformarsi in 4-3-3 al bisogno. Davanti, spazio a Ciro, ex Lazio, pronto a tornare all’Olimpico in una gara da lui sentitissima. Anche lui riparte dall’Olimpico, lo stadio che è stato casa tra il 2016 e il 2024, con la maglia della Lazio con cui ha messo a referto 207 reti. "Ne farà tanti anche a Bologna", ha garantito Italiano, che chiede a Ciro i gol dell’impresa per ripartire di slancio.