Casadei, che sbaglio. Adams lotta. Karamoh scivola sul più bello

Milinkovic-Savic 5 Attento su Pobega dalla distanza e su corner. Ma sbaglia tempo in uscita e chiusura dello specchio su Ndoye, nel finale dice no a Cambiaghi.

Walukiewicz 6 Soffre Dominguez, ma non gli concede giocate decisive.

Maripan 7 L’assist per Vlasic.

Coco 5 Bruciato da Castro al secondo minuto che non trova la porta, e da Ndoye al 20’, che non perdona. Si divora pure il pareggio a porta vuota, che sarebbe stato annullato e si perde Ndoye nella ripresa.

Sosa 5 Ndoye e Holm fanno danni dalle sue parti nel primo tempo: non tiene mai.

Casadei 5 Lotta, riparte, le palle alte sono tutte sue ed è un’opzione sui rilanci. Rovina la gara con l’ingenuità del rigore su Pobega.

Linetty 6,5 Provvidenziale nell’anticipo su Ndoye, nell’azione del rigore poi non sanzionato dopo revisione Var. In interdizione è sempre sulle linee di passaggio.

Lazaro 5,5 Leggero.

Vlasic 7,5 L’unico a dare qualità: manda in porta Adams, che spreca. Non spreca lui l’occasione dell’1-1 e avvia l’azione dell’1-2. Uomo ovunque.

Karamoh 4,5 Scivola in area rovinando un contropiede che pare gol fatto, non salta mai l’uomo.

Adams 6 E’ da una palla recuperata da Freuler ai suoi danni che nasce la ripartenza del vantaggio di Ndoye. Si divora l’1-1 a tu per tu con Skorupski e sbaglia la rifinitura per Karamoh. Ma lotta, fa reparto e non molla: avviando l’azione del pari e con l’assist per Elmas.

Pedersen 6 Entra per Walukiewicz e cancella Dominguez ribaltando il fronte, ma soffre Cambiaghi.

Gineitis 5 Al posto di Linetty, con lui il Toro perde campo.

Elmas 7 Tunnel a Beukema e tocco sotto: prova a ribaltare il Bologna con un gran gol.

Biraghi 4,5 Inizia l’avventura con un’autorete.

Masina 5,5 Anche lui incerto in occasione dell’autogol.

Allenatore Vanoli 6 Gara preparata bene nonostante le assenze di Ricci, Tameze e Ilic. Soffre sulle fasce, ma in mezzo costruisce recuperi e ripartenze che ribaltano il Bologna, prima che gli errori di Casadei e Biraghi condannino I granata al primo ko del 2025.

Voto squadra 5

Marcello Giordano