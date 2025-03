Casteldebole. Domani alle 11 la ripresa. Per Verona va trovato il sostituto di Freuler

Il Bologna tornerà al lavoro domani. Vincenzo Italiano ha concesso due giorni di riposo ai suoi dopo il tour de force con Milan e Cagliari, che ha rilanciato il Bologna in chiave quinto e quarto posto, dopo essersi preso il sesto posto che vale l’Europa: la rimonta passerà dalla trasferta di domenica a Verona, in vista della quale il tecnico dovrà trovare un sostituto a Remo Freuler, che, diffidato, ha rimediato nell’ultima gara il cartellino giallo che farà scattare la squalifica. Probabile l’impiego da titolare di un Lewis Ferguson ritenuto da Italiano ormai ritrovato al cento per cento. Al suo fianco, uno tra Pobega (diffidato) e Moro, con Aebsicher ed El Azzouzi ancora in cerca della miglior condizione dopo i lunghi stop che dovrebbero partire dalla panchina.

Altro dubbio riguarda la trequarti: fari puntati su Odgaard, uno degli uomini della svolta. Entrato a partita in corso con Milan e Cagliari, potrebbe tornare titolare, se la settimana lo vedrà crescere di condizione. Abbondanza sulle fasce, dove Ndoye e Orsolini sembrano un passo avanti a un Cambiaghi in crescita e a un Dominguez galvanizzato dalla pre convocazione. Holm e Pedrola dovrebbero rientrare solo con la Lazio.