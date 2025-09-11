Castro, al Diavolo l’Al-Hilal. Santi ha in testa solo il Bologna

Una notizia rimbalza dall’Argentina, a 24 ore dalla chiusura del mercato arabo: l’Al-Hilal, in cerca di un colpo last minute è sulle tracce di Santiago Castro. Il tecnico del club della Saudi League è quel Simone Inzaghi fresco di addio all’Inter, lo stesso che avrebbe voluto Santi a Milano come erede del Toro Martinez, in caso di permanenza.

Niente da fare però. Precisano dal Sud America che l’Al-Hilal avrebbe cercato un’intesa con il calciatore, prima di recapitare un’eventuale offerta al Bologna. Quell’offerta, però, almeno a ieri sera, sul tavolo di Casteldebole non era arrivata. Segno che Castro - ammesso e non concesso che sia stato contattato - deve aver palesato dubbi all’idea di trasferirsi in Arabia, dopo un anno e mezzo di crescita esponenziale in rossoblù e dopo una stagione passata da 10 reti e 8 assist che gli è valsa anche la prima convocazione per la nazionale maggiore argentina, rovinata da un infortunio che ha compromesso sul più bello gli ultimi due mesi della scorsa stagione.

A prescindere dalla posizione del calciatore, comunque, per il Bologna Castro non è un tema. La dirigenza non ha ceduto al pressing del Sunderland e di Lucumi, che avrebbe voluto la Premier e non cederà neppure nel caso in cui l’offerta per Castro dovesse arrivare in giornata, ultimo giorno utile per il mercato arabo. Non è una questione di soldi, come non lo era per Lucumi. Il colombiano sarebbe partito solo se il Bologna avesse trovato un sostituto ritenuto all’altezza: non è successo e Lucumi è rimasto con la promessa di provare a trattare adeguamento e prolungamento del contratto.

Allo stesso modo non partirà Castro, sia perché il club crede nella sua consacrazione nell’anno che porta al mondiale, sia perché il mercato è chiuso e Immobile rimarrà in infermeria almeno fino a fine ottobre. La testa, tanto di Castro quanto del Bologna, è già a San Siro: per la sfida col Milan, all’interno di un match in cui Italiano chiederà a Santi di prendere le redini dell’attacco.

Ha vissuto un’estate sofferta, l’ex Velez, chiamato a ritrovare condizione e morale dopo l’infortunio al piede: un solo gol in amichevole, l’arrivo di Immobile da metabolizzare e nuovi spazi da ritagliarsi, all’interno di un contesto in cui staff tecnico e dirigenziale ha scelto di allungare la rosa e aumentare la competizione interna. Si è adeguato in fretta, Castro, uno che in rossoblù ha dimostrato di saper sfruttare le chance: d’altronde nei primi mesi studiò da vice Zirkzee facendosi trovare pronto all’appuntamento col gol con la Juventus, alla prima da titolare e relegando poi Dallinga al ruolo di riserva. Da titolare è rientrato con il Como, complice l’infortunio di Immobile, e condito una partita ricca di lotta e spunti con l’assist per Orsolini. Dopo l’assist, cerca il gol, Castro: per trascinare il Bologna a San Siro. E’ uomo da grandi sfide l’argentino, che il 15 gennaio ha punito l’Inter a Milano e il 27 febbraio il Milan al Dall’Ara. Domenica ci riproverà: per riprendersi definitivamente il Bologna, in attesa del ritorno di Immobile.