Castro attende il primo gol in Europa: "Sarebbe speciale, ma non ci penso"

C’è sempre una prima volta. E nel caso di Santiago Castro, salvo impreventivabili avventi avversi che trasformerebbero il digiuno in una maledizione, prima o poi arriverà anche il suo primo gol in Europa. La risposta a chi gli chiede quanto pesi la casella ancora vuota è di quelle che farebbero felice ogni allenatore.

"Segnare il primo gol in Europa? Sarebbe speciale, ma non ci penso troppo: se arriva bene, altrimenti io penso al bene della squadra".

In realtà alla traversa del Villa Park che ancora trema per quell’incornata a botta sicura sul cross di Orsolini che sette giorni fa poteva regalare il pari al Bologna Santi ci pensa eccome.

"Con l’Aston Villa ho colpito la traversa, ma dovevo segnare" liquida la pratica in modo sbrigativo il centravanti rossoblù, peraltro mostrando la consapevolezza dell’errore. L’Europa di Castro in maglia rossoblù fin qui sono state le 7 presenze della scorsa stagione in Champions League (di cui quattro da titolare) e il gettone con l’Aston Villa in Europa League di una settimana fa. Stasera riparte un viaggio continentale al Dall’Ara e la mente corre al Bologna-Shakhtar 0-0 che il 18 settembre 2024 inaugurò il percorso dei rossoblù in Champions: con un Castro titolare, ma incompiuto, come tutto quel Bologna nelle prime uscite.

"Anche lo scorso anno abbiamo faticato nelle prime partite – dice Castro cercando di spiegare i travagli collettivi di questo nuovo avvio –, ma piano piano siamo cresciuti. Oggi vogliamo tornare a essere il Bologna vincente dell’anno scorso".

Nell’attesa si gode l’affetto dei tifosi: "Li ringrazio perché sono sempre con noi, affrontano viaggi lunghi per starci a fianco e domani (oggi per chi legge, ndr) vogliamo fare festa insieme a loro. Sappiamo che il Friburgo è una squadra forte e organizzata che pressa e riparte molto bene: ma siamo pronti per fare una grande partita".

Pronto anche lui dopo che si è finalmente messo alle spalle l’infortunio al piede rimediato in nazionale a marzo, un ‘souvenir’ scomodo che si è portato dietro troppo a lungo. "Fisicamente sto bene", assicura. Sta bene e, più in generale, sta come uno che ha trovato un allenatore che lo sta plasmando a dovere.

"So che devo migliorare davanti alla porta perché sono un centravanti", è la premessa. Poi parte il peana per Italiano: "Il mister mi ha fatto migliorare tantissimo. Prima ero un giocatore che non giocava con la squadra, ma preferiva la palla lunga: adesso sono cambiato. Italiano mi ha migliorato anche nell’uno contro uno, nel pressing e nel colpo di testa. Oggi mi sento un giocatore diverso".

Vuoi non festeggiare la metamorfosi con un gol in Europa? Come si diceva all’inizio, c’è sempre una prima volta.