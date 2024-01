Castro in salita: il Bologna non molla. Va in U23, ma c’è ancora margine

Il braccio di ferro con il Velez per Santiago Castro (19 anni) diventa corsa contro il tempo. Due giorni fa il presidente del Velez Fabiàn Berlanga è uscito allo scoperto spiegando che il Bologna vuole dilazionare il pagamento dell’acquisto del vice Zirkzee fino al 2026 e il n.1 del club argentino ha chiesto il pagamento della clausola. La mossa che mette il Bologna spalle al muro è arrivata da parte del ct dell’Under 23 della nazionale albiceleste Mascherano, che ha convocato il talento argentino per il torneo pre olimpico che scatta il 21 in Venezuela: morale, al Bologna restano tre giorni.

Il Bologna vuole il giocatore subito e se inizierà il pre olimpico potrebbe non tornare prima di metà febbraio e quindi essere a disposizione per marzo. Mascherano potrebbe sostituire Castro nell’elenco dei convocati fino alla vigilia del match di apertura. Morale, o il Bologna paga la clausola (da 9,1 milioni di euro tutti e subito) entro tre giorni o trova un nuovo accordo (alzando la posta dagli attuali 8 milioni più bonus più percentuale su futura rivendita) con il Velez, oppure l’affare salterà. C’è ancora margine di trattativa: questa è la notizia che rimbalza dall’Argentina e da Casteldebole, sul fronte Castro. Ma il tempo stringe. Infatti la dirigenza rossoblù ha iniziata la caccia anche alla possibile alternativa. Piace il portoghese Vitinha (23) del Marsiglia. Il Bologna fu sulle tracce di Vitor Manuel Carvalho de Oliveira (questo il nome completo del portoghese) nell’estate del 2022, prima di chiudere l’affare Zirkzee: dato il profilo, significa che il Bologna resterebbe comunque a caccia di una punta futuribile in vista dell’asta estiva per Zirkzee (Milan, United e Newcastle sempre in prima fila, Tottenham e Inter sull’attenti). Vitinha in Francia è stato autore fin qui di 4 gol e 3 assist, ma è stato acquistato un anno fa per circa 30 milioni e i francesi avrebbero fissato il prezzo dell’addio tra i 15 e i 20. Anche Porto e Siviglia sono sulle sue tracce. Il Porto infatti potrebbe cedere Toni Martinez (26), con la Fiorentina che si è iscritta alla corsa in vista del possibile addio di Nzola, mentre il Siviglia Rafa Mir (26), vicino al Valencia, tutti giocatori sondati anche dal Bologna come pure Musa (25) del Benfica. Potrebbe quindi riprendere quota una precisa indicazione di Thiago: il brasiliano Talles Magno (21) del New York, con Chris Bedia (27) del Servette tra i nomi inseriti tra le seconde scelte al pari di Duk (23) e Miovski (24) dell’Aberdeen. Il tutto mentre il Bologna si è iscritto alla corsa per Momodou Lamin Sonko (18), attaccante dell’Hacken, che il club svedese è intenzionato a cedere solo in estate: anche il Liverpool lo monitora. Per ora la priorità resta Castro, ma il conto alla rovescia è partito: tre giorni per chiudere l’affare o serve l’alternativa.