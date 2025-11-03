Castro, ruggiti da leader: "Non vogliamo fermarci"

Prima doppietta italiana, la vetta della classifica cannonieri della serie A capeggiata da Orsolini e Calhanoglu a un solo gol di distanza: Santiago Castro continua a crescere a vista d’occhio. Dopo la girata all’incrocio con la Fiorentina, nuova trasferta e doppio colpo: l’argentino non perdona, gol del pari e del 2-1, entrambi di rapina, con tempismo e cattiveria a dimostrazione che il ‘Torito’ ha colpi, carattere e soluzioni diverse. Ha pure la capacità di caricare a testa bassa e portarsi dietro il Bologna. Che il campo sia asciutto o al limite della praticabilità.

Sempre più maturo, Santi, al terzo gol nelle ultime due uscite e al quarto stagionale, dopo i dieci della scorsa stagione (in 46 presenze), ma dopo appena 11 apparizioni tra campionato ed Europa League, che al gol abbina la capacità di legare il gioco ed essere dentro alla partita.

"E’ importante che faccia sempre il mio lavoro", dice l’argentino dopo il triplice fischio de del Tardini. Parte dalla prestazione, dal lavoro fatto per la squadra. Ma poi ci sono i gol, le giocate determinanti e sono tutto tranne che un dettaglio: "Fare gol conta, conta sempre. Visto il mio ruolo è ciò che serve di più per dare una mano alla squadra e oggi grazie a Dio ne ho fatti due. Sono felice per la prima doppietta". Prima doppietta in rossoblù. Di più: è la prima in carriera con una squadra di club da professionista, perché neppure al Velez, in patria, era riuscito a farne due in un colpo solo: due rossoblù ai primi due posti della classifica marcatori è un altro segnale della mano di Italiano sul Bologna e di quanto il tecnico, che ha portato Vlahovic a maturazione, sappia valorizzare le sue punte.

C’è la mano di Italiano, ma Castro ci mette tanto del suo: perchè trascinare a 21 anni una squadra da vertice non è da tutti. A raccontarlo anche il premio di Mvp consegnato all’argentino: "Questo è il quarto trofeo da miglior giocatore della partita che vinco da quando sono in Serie A. Il riconoscimento fa ovviamente piacere, ma non è la cosa più importante: quello che conta è che i gol siano serviti a far vincere la squadra. Siamo molto contenti per questa vittoria". La classifica sorride: agganciata la Juve, superato il Como, Inter a 3 punti il Napoli, prossimo avversario a 4: "Avanti così, sotto con e prossime, non vogliamo fermarci". Sotto con il Brann, in Europa League, poi il Napoli al Dall’Ara.