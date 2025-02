Castro, una certezza in attacco. In mezzo al campo ancora dubbi

Calabria o De Silvestri, Moro o Fabbian, Lucumi o Casale. Sono questi i principali dubbi di formazione che Italiano è chiamato a sciogliere a poche ore dalla sfida del Tardini. Ma c’è pure una certezza: Castro ci sarà, perché Dallinga continua ad accusare problema tra adduttore e addome.

Di fatto è la stessa zona che interessa chi è afflitto da pubalgia, anche se il problema sembra di natura differente: morale, Dallinga si allena e stringe i denti, ma non è al top e Italiano non potrà fare calcoli in vista del Milan sul diffidato Castro.

Neppure è intenzionato, comunque, a prescindere. Deve fare i conti con le assenze degli infortunati Holm e Odgaard, oltre a Pedrola e deve rivedere fascia destra di difesa e trequarti.

"Calabria e De Silvestri sono due ottimi affidabili calciatori: vedremo domani chi giocherà".

Scalpita Calabria, che spera nella prima da titolare in rossoblù: se non sarà al Tardini, sarà da ex contro il Milan e proprio per questo il capitano spera di spuntarla.

Tra l’altro De Silvestri è garanzia di risultato: fin qui conta 7 vittorie, un pareggio e una sconfitta nelle nove presenze da titolare, con un bilancio di 3 vittorie, un pareggio e una sconfitta in trasferta. A proposito di fascia destra, ci sarebbe pure il ballottaggio tra Orsolini e Dominguez. "Vedremo di dargli minuti: dall’inizio a partita in corso", ha spiegato Italiano.

Più probabile la seconda ipotesi, con Ndoye che dovrebbe trovare spazio a destra dopo la doppietta con il Torino e Dominguez a sinistra: quando Orso entrerà, Ndoye sarà spostato a sinistra.

Dubbi anche in mediana: tra Fabbian e Moro. Nell’ottica di schierare una squadra da battaglia, Fabbian assicura fisicità e corsa e nel caso Italiano ripartirebbe dai diffidati Pobega e Freuler in mediana. Ma c’è pure la possibilità di confermare Moro e Freuler, con Pobega o Fabbian sulla trequarti, mossa che consentirebbe di risparmiare almeno uno tra Pobega e Freuler dal rischio squalifica in vista di giovedì.

Dietro l’ultimo dubbio riguarda Casale e Lucumi. Ma stando a come ha parlato Italiano alla vigilia, le quotazioni del colombiano paiono in risalita: "Difensore incredibile per fisicità, qualità, destrezza e velocità. Se vuole diventare un top assoluto non può commettere certi errori, è una questione mentale".

Italiano lo ha sostituito all’intervallo con il Torino, mossa – nel momento – che sapeva di bocciatura. Ma Jhon potrebbe avere un’altra chance al Tardini, per dimostrare di aver capito la lezione.