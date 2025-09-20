C’è una poltrona per tre. Odgaard cerca il riscatto

Serve un salto di qualità, al Bologna. Dopo il ko senza conclusioni tentate in casa del Milan, mister Italiano ha battuto forte in settimana sui tasti dell’identità, dell’aggressività, velocità, trasmissione della palla.

Tutte cose che nell’ultima stagione hanno fatto la differenza. Come pure, la differenza l’hanno fatta i trequartisti. In primis Odgaard, con una stagione da 6 reti e 5 assist: è attorno a lui che Italiano ha forgiato il suo Bologna e il 4-2-3-1 con cui ha svoltato l’annata.

Ma pure Fabbian, mai davvero titolare inamovibile, ma capace di mettere insieme 4 reti, tra campionato e Coppa Italia, una sola in meno della precedente stagione, quella dell’esordio in serie A. Tra i giovani centrocampisti Italiani è quello con più gol in canna. Problema: sarebbe una mezzala, ruolo non previsto ed è chiamato a consacrarsi come trequartista di inserimento, incursore, attaccando area e porta, negli schemi di Italiano.

Poi c’è Federico Bernardeschi, arrivato in estate da svincolato, che ha pagato dazio a un infortunio dopo 10 giorni di lavoro. "Ha dimenticato cosa sia l’intensità del calcio italiano", ha detto il tecnico. "Ho fame e sono pronto", ha ribattuto l’ex campione d’Europa con l’Italia. Il Bologna è atteso da 5 gare in due settimane: consacrare Fabbian, rilanciare Odgaard e puntare su Bernardeschi saranno mosse alle quali Italiano dovrà affidarsi nel tour de force alle porte.

Soprattutto ha bisogno di trovare un trequartista in grado di dargli pressione in fase difensiva, attacco alla porta, conclusioni e imprevedibilità in fase di possesso, perchè per tornare a essere quella macchina frizzante capace di produrre occasioni che è stato il Bologna nella passata stagione, c’è bisogno di un passo avanti in questa zona nevralgica del sistema di gioco. Fabbian, Odgaard o Bernardeschi?

E’ questo uno dei maggiori dubbi della vigilia con il Genoa. Rotazioni probabili. Anche perché Odgaard ha bisogno di ritrovare la condizione e non ha ancora i 90 minuti dopo l’intervento per risolvere i problemi di pubalgia avvenuto a maggio, che ne ha cambiato i piani in fase di preparazione estiva. Fabbian c’è, ma non è sempre a suo agio nella posizione, lui che ama partire da dietro e avere campo da attaccare.

Poi c’è Bernardeschi, uno voluto proprio perché nei piani avrebbe potuto interpretare tanto il sostituto di Orsolini quanto il sottopunta, date le condizioni di Odgaard. Una maglia per tre. Ma la sensazione è che tutti in queste due settimane avranno l’occasione che vanno cercando. E anche se non soprattutto da loro passa la possibilità del Bologna di ritrovarsi.