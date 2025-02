Che debutto. Chivu: "Bravissimi contro una squadra da Champions»

Buona la prima per Cristian Chivu che al debutto in serie A e sulla panchina del Parma esce con una vittoria dal Tardini. Per l’allenatore rumeno un successo che vale ancora di più considerando che i Ducali riescono momentaneamente a uscire dalla zona retrocessione grazie a questi tre punti. Al termine dell’incontro, il neo allenatore del Parma ha analizzato così la vittoria nel derby della via Emilia: "Abbiamo cercato di togliere i riferimenti e di farli sentire meno forti, trovare punti deboli non è facile. Affrontare il Bologna non è mai semplice, è costruita per fare la Champions, ma nonostante il dominio e il pallino del gioco hanno fatto un tiro in porta. Abbiamo sfruttato le ripartenze, il gioco non è stato quello che volevamo però alla fine in questo momento il bello conta poco e ci serve fare punti per rimanere in A".

Una chiosa poi anche sul suo precedessore sulla panchina del Parma: "I complimenti vanno a Pecchia, all’allenatore e all’uomo perché ha fatto tanto per questa squadra, noi abbiamo trovato una squadra pronta per reggere una partita del genere. Questa squadra ha bisogno di supporto morale, quando la fiducia manca c’è bisogno di trasmettere qualcosa che riaccende lo spirito per giocare in serie A. Mi auguro che questa vittoria ci dia un po’ di serenità".

