Che passione. Saranno 900 i tifosi a seguire la trasferta

Anche Vincenzo Italiano, come Simone Inzaghi, ieri ha cancellato il ritiro prepartita in hotel. Tecnico, staff e calciatori si ritroveranno stamattina a Casteldebole, dopo colazione e risveglio muscolare raggiungeranno in pullman la stazione e in tarda mattinata saliranno sul treno per Milano. Con loro questa notte sulle gradinate del Meazza ci saranno circa 900 tifosi rossoblù. La prevendita per il settore ospiti si è chiusa ieri con un bottino apprezzabile considerato il giorno feriale, la colocazione in notturna e le temperature polari.