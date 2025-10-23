Steaua Bucarest-Bologna, le probabili formazioni e dove vederla in tv

Bucarest (Romania), 23 ottobre 2025 – La situazione in casa rossoblù impone che la dirigenza faccia sentire presenza più del solito, con Vincenzo Italiano in ospedale e il rischio che parte del gruppo riviva i fantasmi del passato. E la dirigenza rossoblù risponde presente. Nella mattinata di ieri l’ad Claudio Fenucci, il responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori e il diesse Marco Di Vaio hanno parlato alla squadra, ricordando l’importanza della posta in palio questa sera a Bucarest.

Perché l’obiettivo è passare il turno in Europa League e accedere agli spareggi per gli ottavi, ergo, vincere a Bucarest: anche per Vincenzo Italiano. Il tecnico è ricoverato, ma presente. Con la squadra sono volati tutti i vertici rossoblù, per stare al fianco del gruppo: solo Joey Saputo è rimasto a Bologna e potrebbe raggiungere Bucarest in giornata, come di consueto per le trasferte europee. E’ un Bologna che si compatta in vista di un appuntamento cruciale e che ha voluto far sentire l’importanza della posta in palio. E in virtù di questa, il turnover, nonostante la trasferta di campionato a Firenze, dovrebbe essere minimo. A Firenze si penserà poi. Torna Skorupski tra i pali, conferma in vista per Holm a destra, reduce dal primo gol e in crescita di condizione dopo l’infortunio e l’operazione ai denti per risolvere i guai muscolari.

Al centro della difesa Lucumi: con Heggem o Vitik e con Lykogiannis a sinistra, l’uomo che ha avuto più continuità sulla corsia difensiva. In mediana, probabile la prima chance da titolare in Europa per Moro, con cui il Bologna ha conquistato 10 dei 13 punti in campionato. Con lui Freuler, più di Ferguson, perché all’asse centrale e ai senatori, specie considerando l’assenza in panchina di Italiano, il Bologna non dovrebbe rinunciare.

E allora ecco il ritorno da titolare di Orsolini, la conferma di Odgaard, favorito su Fabbian e Pobega sulla trequarti, con Rowe in ascesa per una maglia da titolare a sinistra. Rowe favorito perché ci sono i nuovi da lanciare e c’è comunque una Fiorentina a cui pensare, motivo per cui in attacco Dallinga potrebbe essere preferito a Castro, nell’ottica del turnover, all’interno di una partita calda per cui a Bucarest sono state predisposte misure e contromisure per garantire la sicurezza.

Nella Città Vecchia, la gendarmeria e la polizia collaboreranno in un sistema integrato per garantire l’ordine pubblico. Previsto anche un ’dialogue teams’ messo a disposizione della gendarmeria di Bucarest con agenti che parlano inglese per facilitare la comunicazione con i tifosi rossoblù, che potranno accedere all’Arena Nazionale a partire dalle 17,45.