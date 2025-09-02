Ciro Immobile fuori dall’Europa League: escluso dalla lista Uefa del Bologna

Bologna, 2 settembre 2025 – La notizia era nell'aria da giorni, ma fa rumore lo stesso: Ciro Immobile è fuori dalla lista dei 23 giocatori scelti da Vincenzo Italiano per comporre il Bologna che affronterà l'Europa League. Il grande colpo del mercato rossoblù è stato escluso, a causa dell'infortunio subito al debutto contro la Roma: lesione del retto femorale e stop di due mesi, che tradotto nel linguaggio delle coppe significava saltare almeno le prime tre partite.

Da qui la difficile e sofferta decisione di tagliare proprio Immobile, con buona pace del centravanti da 300 e rotti gol in carriera. Quattro in totale le esclusioni: ancora capitan De Silvestri, già fuori dalla Champions la scorsa stagione, poi l'ultimo arrivato Ibrahim Sulemana e Benjamin Dominguez a cui l'ipotesi era già stata ventilata, tanto da spingere il suo entourage a considerare la cessione alla Roma nelle ultime ore di mercato.

La lista del Bologna per l’Europa League

Ecco la lista dei 23, depositata all'Uefa, con cui il Bologna si presenterà il 25 settembre al Villa Park di Birmingham quando si alzerà il sipario: 1 Skorupski, 2 Holm, 4 Pobega, 6 Moro, 7 Orsolini, 8 Freuler, 9 Castro, 10 Bernardeschi, 11 Rowe, 13 Ravaglia, 14 Heggem, 16 Casale, 19 Ferguson, 20 Zortea, 21 Odgaard, 22 Lykogiannis, 24 Dallinga, 25 Pessina, 26 Lucumi, 28 Cambiaghi, 33 Miranda, 41 Vitik, 80 Fabbian.

Il calendario della fase campionato dell’Europa League del Bologna

Debutto per il Bologna di Vincenzo Italiano in Europa League con l’Aston Villa a Birmingham il 25 settembre alle 21. La prima in casa al Dall’Ara sarà invece giovedì 2 ottobre alle 21 contro i tedeschi del Friburgo (ore 18,45). Nella terza giornata il Bologna affronterà invece lo Steaua Bucarest in Romania (23 ottobre alle 18,45), mentre nella quarta giovedì 6 novembre in casa arrivano i norvegesi del Brann Bergen (ore 21).

Giro di base per la fase di campionato con la quinta giornata giovedì 27 novembre e Bologna-Salisburgo (alle 21), mentre giovedì 11 dicembre nel sesto match del mini-campionato i rossoblù volano in Spagna per affrontare il Celta Vigo (alle 21). Settimana giornata in programma giovedì 22 gennaio 2026 per Bologna-Celtic (alle 18,45) al Dall’Ara, mentre si chiude il 29 gennaio si chiude con Maccabi Tel Aviv-Bologna in campo neutro (alle 21).