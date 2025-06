Bologna, Ciro Immobile a un passo dai rossoblù

Bologna, 28 giugno 2025 – Ciro Immobile ad un passo dal vestire la maglia rossoblù. Ancora non c’è l’ufficialità ma come vi avevamo già anticipato in queste ore c’è stata un’accelerazione per lo sbarco dell’attaccante ex Lazio sotto le Due Torri.

Il giocatore avrebbe infatti sposato in toto il progetto Bologna ma soprattutto avrebbe trovato un accordo con il Besiktas per liberarsi a costo zero, arrivando di fatto da svincolato alla corte di Vincenzo Italiano.

I turchi dovrebbero versare una buonuscita da 2-2,5 milioni di euro a Immobile, risparmiando però in questo modo gli oltre 6 milioni di ingaggio stagionali che ormai sono diventati insostenibili per le casse dei bianconeri di Istanbul.

Anche in questo caso manca l’ok definitivo ma gli ultimi colloqui tra le parti avrebbero avuto esito positivo trovando la quadra per accontentare tutti.

Immobile sarà così libero di firmare con i rossoblù, sottoscrivendo un contratto annuale con opzione sulla seconda stagione.

Le cifre sarebbero perfettamente in linea con i parametri del club di Saputo: circa 1,5 milioni di euro che con una serie di bonus dovrebbero arrivare a 2 milioni, mantenendosi così in linea con lo stipendio massimo in rosa che è quello di Orsolini ma senza superarlo.

L’avventura turca di Immobile si concluderà dunque con 41 presenze (8 delle quali in Europa League) e 19 gol in tutte le competizioni.

Il Bologna aggiungerà così esperienza alla sua rosa, affiancando a Castro una punta “pronta” per la Serie A che possa dar respiro all’argentino in un inizio di stagione intenso, in attesa poi di recuperare anche Thijs Dallinga che necessiterà di più tempo per recuperare dall’operazione effettuata alla conclusione della scorsa annata sportiva.