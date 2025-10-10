Bolgna Fc, Ciro Immobile punta il Cagliari

Bologna, 10 ottobre 2025 – Ciro Immobile mette nel mirino il derby dell’Appennino con la Fiorentina. E mette nel mirino il confronto con Dzeko, altro over 30 di rientro nel campionato italiano, che fu tra l’altro nei pensieri rossoblù prima del sorpasso Viola e che si aprisse la pista Immobile. Il Bologna è tornato ad allenarsi ieri e il ritorno al campo è coinciso con nuove verifiche per l’attaccante, rimasto vittima di uno strappo muscolare al retto femorale della coscia destra, all’esordio. La prima, per lui è durata solo mezzora. La prima gli è costata anche una dolorosa esclusione dalla lista Uefa.

Se e quanto la scelta si rivelerà dolorosa anche per il Bologna lo si capirà a partire dalla trasferta chiave di Bucarest, ma una cosa è certa: Castro e Dallinga (fin qui un gol in due, dell’argentino), possono iniziare a sentire il fiato sul collo della concorrenza interna. Immobile, che la settimana scorsa aveva iniziato il differenziato, ieri ha ripreso a lavorare sul campo, con la palla. Ciro scalpita e vorrebbe tornare già a Cagliari tra i convocati.

Staff medico e tecnico però frenano: più probabile un suo rientro nella settimana successiva, in vista della trasferta del Franchi il 26 a Firenze. Immobile sarebbe comunque in anticipo sulla tabella di recupero, dati i 2 mesi di stop indicati il 25 agosto scorso. Nei piani iniziali, infatti, avrebbe dovuto riprendere ad allenarsi dopo il match con il Torino del 29 ottobre e sarebbe stato a rischio assenza pure Parma e Brann. Ciro, nel frattempo, ha bruciato le tappe ed è quasi pronto. Ritroverà un Bologna che nel frattempo ha ingranato la marcia senza di lui: e chissà che per lui non risulti più semplice reinserirsi in meccanismi funzionanti. Se Castro è attaccante di manovra (10 gol e 8 assist nella scorsa stagione, 1 gol e un assist in quella attuale) capace di far girare l’attacco e in crescita esponenziale, Ciro è il finalizzatore che potrebbe esaltarsi ora che il Bologna lancia segnali di una ritrovata identità.

Il suo rientro alzerà però il livello di competizione interna e chiamerà Dallinga e Castro, gli uomini in lista Uefa, a trascinare agli ottavi di Europa League un Bologna che intanto si è rimesso a marciare spedito in campionato. Immobile sarà spettatore in Europa, con la speranza di rientrare a gennaio negli ottavi, ed è spettatore interessato dei risultati dell’Italia nelle qualificazioni mondiali per inseguire il sogno di un ritorno nel giro azzurro, obiettivo che in estate lo aveva spinto a a rompere col Besiktas e a scegliere Bologna, piazza che ha regalato una seconda giovinezza a tanti campioni. Ora è il suo turno: tocca a lui provarci.