Col passaggio del serbo all’Anderlecht, cala il sipario sul mercato. Ieri consegnato il ’Nereo Rocco’ al capo dell’area tecnica. Sartori chiude con Ilic e un premio a Coverciano

Esuberi smaltiti: saluta anche Mihajlo Ilic. Il Bologna ha ufficializzato il passaggio del centrale serbo all’Anderlecht con la formula del prestito con diritto di riscatto. Diritto fissato a 5,5 milioni con aggiunta del 10 per cento su un’eventuale futura rivendita, se il trasferimento dovesse diventare definitivo la prossima estate, ovvero un milione e mezzo in più di quanto il Bologna lo abbia pagato per prelevarlo dal Partizan, al netto del fatto che il bonus da un milione pattuito non si è mai concretizzato: morale, a oggi i rossoblù lo hanno pagato 4.

Correva il mercato di riparazione del gennaio 2024, quando il centrale serbo classe 2003, nazioanle Under 21, sbarcò sotto le Due Torri. Motta avrebbe voluto altro. Neppure Castro era in cima ai suoi pensieri e con un Bologna quarto a gennaio avrebbe preferito pedine differenti e di maggior esperienza. Su Castro ha avuto ragione il Bologna, Ilic, invece, proprio come Karlsson, non è mai sbocciato: né con Motta, né con Italiano, ma a giudicare dalle condizioni del trasferimento evidentemente in Belgio credono che le qualità ci siano. Sono gli unici affari non andati a buon fine degli ultimi sei mercati targati Sartori e Di Vaio, che hanno pagato dividendi importantissimi e una svolta tecnica ed economica nel mondo rossoblù. Con l’addio di Ilic, che il Bologna aveva pensato di trattenere come quinto centrale a meno di una proposta adeguata, il Bologna completa l’opera di sfoltimento della rosa. Resta come esubero il solo Bonifazi, che non è a posto fisicamente e si trascina problemi a un ginocchio da diverse stagioni: si allenerà e curerà a Casteldebole, con l’obiettivo di trovare una sistemazione a gennaio, a 6 mesi dalla scadenza del contratto. All’ultimo giorno di trattative, infatti, la dirigenza ha chiuso il cerchio piazzando Corazza e Okwonkwo al Pescara (dove è approdato a titolo definitivo Cangiano, sui cui è scattato l’obbligo di riscatto da 1 milione dopo la promozione in B degli abruzzesi), e soprattutto il passaggio in prestito di Karlsson all’Aberdeen, accordo chiuso un minuto prima della mezzanotte, termine del mercato scozzese. Ha salutato anche Urbanski, rientrato in Polonia al Legia, oltre a Posch, acquistato dal Como (prestito con obbligo), dopo le cessioni di Ndoye, Beukema, Erlic, Aebischer e i prestiti di El Azzouzi, Sosa, Raimondo, Pyyhtia, Gillier, Bagnolini e l’addio di Baldursson. Con Ilic si chiude il cerchio e il mercato.

Chiusura con tributo per Giovanni Sartori che ieri, nell’Aula Magna del Centro Tecnico di Coverciano, ha ricevuto il Premio Nazionale Nereo Rocco per lo sport, un riconoscimento organizzato dall’US Settignanese che celebra la sua lunga carriera e i successi ottenuti come dirigente.

Marcello Giordano