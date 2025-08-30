Bologna-Como 1-0, Orsolini regala tre punti a Italiano

Bologna, 30 agosto 2025 – Un gol di Riccardo Orsolini regala la prima vittoria stagionale al Bologna di Vincenzo Italiano. Battuto il Como ed è un successo meritato per i rossoblù, che nell’arco dei novanta minuti ha creato di più della formazione di Fabregas praticamente mai pericolosa. Finisce 1-0 per il Bologna.

Meglio il Bologna

Italiano rivoluziona la difesa e sceglie Heggem in coppia con Vitik, esordisce Zortea a destra. In mediana a sorpresa tocca a Moro dal 1’, altra novità sulla trequarti con Fabbian che la spunta su Odgaard per supportare Castro. Nel Como pesa l’assenza di Diao: confermatissimo Nico Paz da numero 10 alle spalle di Douvikas, ancora una volta dalla panchina Morata. Il primo affondo offensivo è del Bologna: tiro-cross di Castro che per poco non sorprende Butez, attento a deviare. Sul corner seguente ci prova Fabbian di testa: palla alta di poco. Alla mezz’ora traversone insidiosissimo di Cambiaghi: né Heggem né Fabbian ci arrivano. Al 31’ si accende Orsolini: doppio passo e sinistro in porta, Butez alza in corner. Squillo del Como al 45’: sassata di Vojvoda dal limite, fuori di poco. È 0-0 a fine primo tempo.

La decide Orsolini

Meno di un quarto d’ora della ripresa e il Bologna la sblocca: Castro difende palla in mezzo a tre e serve a rimorchio Orsolini, sinistro di prima intenzione del numero 7 rossoblù che grazie anche ad una deviazione non lascia scampo a Butez. Fatica a reagire il Como, è il Bologna che continua ad attaccare a caccia del raddoppio: al 77’ Lykogiannis scende sulla sinistra e crossa al centro, colpo di testa di Dallinga che finisce a lato non di molto. Chance per la formazione di Fabregas con il destro di Jesus Rodriguez: largo. In pieno recupero Nico Paz imbuca per Ramon che calcia a botta sicura: decisivo Heggem che si immola ed evita il pareggio del Como.