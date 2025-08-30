Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Calcio
  3. Bologna
  4. Bologna-Como 1-0, Orsolini regala tre punti a Italiano

Bologna-Como 1-0, Orsolini regala tre punti a Italiano

Basta un gol della punta rossoblù per regolare un Como non in giornata

di ANDREA TREZZA
30 agosto 2025
Riccardo Orsolini esulta dopo il gol segnato al Como

Riccardo Orsolini esulta dopo il gol segnato al Como

Per approfondire:
XWhatsAppPrint

Bologna, 30 agosto 2025 – Un gol di Riccardo Orsolini regala la prima vittoria stagionale al Bologna di Vincenzo Italiano. Battuto il Como ed è un successo meritato per i rossoblù, che nell’arco dei novanta minuti ha creato di più della formazione di Fabregas praticamente mai pericolosa. Finisce 1-0 per il Bologna.

Meglio il Bologna

Italiano rivoluziona la difesa e sceglie Heggem in coppia con Vitik, esordisce Zortea a destra. In mediana a sorpresa tocca a Moro dal 1’, altra novità sulla trequarti con Fabbian che la spunta su Odgaard per supportare Castro. Nel Como pesa l’assenza di Diao: confermatissimo Nico Paz da numero 10 alle spalle di Douvikas, ancora una volta dalla panchina Morata. Il primo affondo offensivo è del Bologna: tiro-cross di Castro che per poco non sorprende Butez, attento a deviare. Sul corner seguente ci prova Fabbian di testa: palla alta di poco. Alla mezz’ora traversone insidiosissimo di Cambiaghi: né Heggem né Fabbian ci arrivano. Al 31’ si accende Orsolini: doppio passo e sinistro in porta, Butez alza in corner. Squillo del Como al 45’: sassata di Vojvoda dal limite, fuori di poco. È 0-0 a fine primo tempo.

La decide Orsolini

Meno di un quarto d’ora della ripresa e il Bologna la sblocca: Castro difende palla in mezzo a tre e serve a rimorchio Orsolini, sinistro di prima intenzione del numero 7 rossoblù che grazie anche ad una deviazione non lascia scampo a Butez. Fatica a reagire il Como, è il Bologna che continua ad attaccare a caccia del raddoppio: al 77’ Lykogiannis scende sulla sinistra e crossa al centro, colpo di testa di Dallinga che finisce a lato non di molto. Chance per la formazione di Fabregas con il destro di Jesus Rodriguez: largo. In pieno recupero Nico Paz imbuca per Ramon che calcia a botta sicura: decisivo Heggem che si immola ed evita il pareggio del Como.

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Campionato Serie A

Continua a leggere tutte le notizie di sport su