Con i toscani, l’inglesino ha fallito diverse occasioni. Giovedì la ripresa dei lavori a Casteldebole. Rowe, un colpo di tacco di scuse: "Grazie tifosi, ora vi devo dei gol»

E’ il primo a sapere di non aver colto l’occasione. E se nell’immediato dopo partita, il tecnico di lui ha detto "Ci deve tre gol", il diretto interessato ha risposto ieri attraverso i social: Jonathan Rowe raccoglie la sfida. Su Instagram ha postato la foto che lo ritrae nel tentativo di colpo di tacco volante sull’assist di Bernardeschi. Sarebbe stato il gol dell’anno, invece palla alle stelle e occasione sprecata, come pure un altro paio a tu per tu con Semper. "Vi devo un po’ di gol", ha postato, usando il plurale. Perchè i gol ‘li deve’ anche a se stesso: almeno se intende raccogliere l’eredità di Dan Ndoye, motivo per il quale è arrivato, diventando l’acquisto più oneroso della storia con i quasi 20 milioni parte fissa e bonus investiti dalla dirigenza per strapparlo al Marsiglia.

A fronte di attese altissime, a oggi Rowe è indietro nelle gerarchie e nel percorso di inserimento, specie per le richieste avanzate dal tecnico nella doppia fase. Tatticamente parlando, Italiano richiede agli esterni compiti difensivi necessari per l’equilibrio, che Cambiaghi garantisce e lui non ancora, almeno non con continuità. In più Cambiaghi si è sbloccato e incide pure davanti e non a caso è stato titolare 4 volte in 6 giornate in campionato, entrando con Genoa e Lecce quando era partito dalla panchina, e due su due in Europa League, mentre l’inglese conta 3 apparizioni in campionato (Milan, Lecce e Pisa), l’unica da titolare in Salento, e due scampoli da 20 minuti in Europa League. Sta crescendo Rowe. A dirlo la gara con il Pisa, in cui ha trovato le condizioni migliori possibili per mettersi in mostra: avversari in 10 e schiacciati. Di più Bernardeschi gli ha messo un paio di palloni che chiedevano di essere spinti in rete: lui ha cercato il colpo a effetto per prendersi la scena, invece di badare al sodo. Italiano gli chiede semplicità e incisività. Per il resto ci sarà tempo.

Rowe però cresce. Promette riscatto e ringrazia i tifosi: "Grazie per il grande supporto", dice, in un secondo post, indirizzato a pubblico e compagni. Avrà l’intera sosta per ricentrarsi, dato che non è tra i dodici nazionali rossoblù convocati dalle rispettive selezioni. Giovedì sarà a Casteldebole insieme a Ravaglia, Casale, Miranda, Lykogiannis, Zortea, De Silvestri, Pobega, Fabbian, Odgaard, Dominguez, Odgaard, Rowe, Bernardeschi, Dallinga, Castro. Sosta utile a Casale per tornare in condizione e per provare a recuperare Sulemana e Immobile, ancora ai box con la speranza di tornare per la ripresa.

Marcello Giordano