Con il croato in campo, sono arrivati 10 degli 11 gol realizzati da Castro e compagni. Ieri titolare contro Gibilterra. Moro si scopre il vero amuleto dei rossoblù

Nikola Moro scala le gerarchie del Bologna di Vincenzo Italiano. Freuler e Ferguson, sulla carta, sono i titolarissimi della mediana...

di MARCELLO GIORDANO
13 ottobre 2025
Nikola Moro, 27 anni, croato (Ansa)

Nikola Moro scala le gerarchie del Bologna di Vincenzo Italiano. Freuler e Ferguson, sulla carta, sono i titolarissimi della mediana rossoblù, nonché la coppia titolare del trionfo di Coppa Italia e protagonisti indiscussi con Svizzera e Scozia. In Croazia, invece, Moro parte di rincorsa, spettatore della sfida di qualificazione con la Repubblica Ceca di Vitik (terminata 0-0), dietro all’inamovibile fuoriclasse milanista Modric e all’astro nascente interista Sucic. Ma in campo, da titolare, ieri sera contro Gibilterra (sostituito a inizio ripresa da Sucic). Di rincorsa, sulla carta, il croato parte pure a Bologna. Ma solo sulla carta. L’inizio di stagione racconta altro: ovvero, spiega che i 10 punti messi in carniere fin qui dai rossoblù sono arrivati tutti con Moro titolare. Vittorie con Como, Genoa e Pisa, pareggio a Lecce.

C’è di più. Degli 11 gol segnati dal Bologna in queste quattro sfide, 10 sono arrivati con il mediano in campo: il rigore trasformato da Orsolini con il Genoa in pienissimo recupero è l’unica eccezione alla regola.

Ma non è finita: Moro è rimasto in panchina per tutti e novanta minuti con Roma e Milan, sono arrivati ko senza reti segnate, non ha messo piede in campo neppure in Europa League con Aston Villa e Friburgo e sono arrivati un punto in due partite con un solo gol realizzato.

L’inizio di stagione spiega come ci sia un Bologna che gira con il croato e uno che ha faticato senza. Freuler è un diesel abituato a entrare in condizione con il passare delle partite, Ferguson va ancora cercando continuità e resistenza, com’è normale che sia dopo un’ultima stagione condizionata dalla ripresa post rieducazione al ginocchio seguita all’intervento al crociato.

Nel mezzo c’è Moro, centrocampista dalle qualità uniche nel reparto di Italiano: per caratteristiche è quello che si avvicina di più al regista, ha velocità di pensiero e capacità di impostazione e verticalizzazione che mancano agli altri interpreti, compresi Pobega e un Sulemana ancora da scoprire.

Con il Pisa ci ha messo pure il gol su punizione, pezzo del repertorio che è spesso mancato in passato: anche in questo caso è l’unico centrocampista andato a segno in questo inizio di stagione che tra i marcatori ha fatto registrare i nomi di Orsolini (4 in campionato e 1 in Europa League), Odgaard (2), Castro e Cambiaghi (un gol a testa). Non è mai stato titolare e protagonista con continuità in rossoblù Moro: 26 presenze al primo campionato, 23 in quello successivo (più 4 presenze in Coppa Italia) e 22 nell’ultima, con altre 10 presenze tra Champions e Coppa Italia. Quest’anno fanno 4 presenze nelle prime 6 e determinante nell’economia del gioco: Moro scala le gerarchie e prova a prendersi il Bologna.

Marcello Giordano

© Riproduzione riservata

