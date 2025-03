Contro gli scaligeri mancherà lo squalificato Remo, fin qui in campo 36 gare su 37 stagionali. Lo scozzese candidato per giocare dal 1’. Da un capitano a un altro: Fergie per Freuler

La caccia all’alter ego di Freuler a Casteldebole comincia questa mattina alle 11, con il primo allenamento della settimana che porterà alla sfida di domenica col Verona. Freuler è squalificato e Italiano dovrà battezzare il rossoblù che giocherà al suo posto. In campionato è uno scenario inedito dal momento che fin qui il nazionale svizzero ha giocato tutte e 27 le partite da titolare (in totale 36 su 37). In stagione c’è un solo precedente in Champions League, quando Freuler è stato appiedato dal giudice sportivo nell’ultima partita del maxi-girone, la trasferta in casa dello Sporting (1-1) del 29 gennaio. Ebbene, in quella circostanza Italiano a centrocampo battezzò la coppia Pobega-Ferguson. Sempre in Champions, e sempre a Lisbona ma avversario il Benfica (0-0), l’11 dicembre Italiano fece accomodare per scelta tecnica Ferguson in panchina e schierò il tandem Ferguson-Moro. Indicazioni labili di rimpiazzo di una pedina che era imprescindibile per Motta e lo è oggi per Italiano.

Le prove generali cominciano oggi e di qui a qualche giorno potrebbero viaggiare nel solco della più assoluta abbondanza. Sia Holm che Pedrola, entrambi vittime di guai muscolari, fiutano infatti la possibilità di ricominciare a lavorare in gruppo da qui a domenica. I primi passi, inevitabilmente, saranno passi a intensità ridotta. Ma è comunque una notizia importante per un Bologna che può solo trarre beneficio dall’avere l’infermeria vuota.

A quel punto toccherà a Italiano destreggiarsi nelle scelte, sapendo che da qui a fine maggio gli impegni infrasettimanali saranno sicuramente due, l’andata e ritorno di semifinale di Coppa Italia con l’Empoli, sperando poi di acchiapparne una terza: la finalissima dell’Olimpico.

