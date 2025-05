Coppa Italia: Roberto Baggio consegnerà il trofeo tra Bologna e Milan

Uno staffettista-testimonial di spessore. Uno che, tra l’altro, ha indossato sia le maglie del Milan (dal 1995 al 1997, vincendo anche uno scudetto) e Bologna (1997/98: 30 presenze e 22 gol). La Coppa sarà consegnata ai vincitori da Roberto Baggio, il Divin Codino.

In attesa di capire chi tra Bologna e Milan alzerà il trofeo nella notte dell’Olimpico, la Coppa Italia è arrivata a Roma nella giornata di ieri. Non poteva non farlo se non a bordo di un Frecciarossa 1000, con il brand specializzato nei convogli ad Alta Velocità main sponsor della competizione, che è partito da Milano Centrale.

Il trofeo è arrivato nella Capitale alla stazione Termini con il convoglio charter atteso sul binario 1. A scortare il trofeo alcuni degli Ambassador di Lega serie A, ex giocatori che hanno fatto la storia della competizione e più in generale del calcio italiano.

Tanti ex milanisti, come Leonardo Bonucci, Cristian Brocchi, Nelson Dida, Christian Vieri, Gianluca Zambrotta, ma anche Roberto Baggio, che ha lasciato il segno anche a Bologna e Roberto Donadoni, allenatore dei rossoblù dal 2015 al 2018.

Ad accogliere la Coppa Italia il presidente di Trenitalia Stefano Cuzzilla, quello della Lega serie A Ezio Simonelli, l’amministratore delegato di Trenitalia Gianpiero Strisciuglio e l’amministratore delegato della Lega serie A Luigi De Siervo, ma anche altri Ambassador tra cui Vincent Candela, Luigi Di Biagio, Christian Panucci, Andrea Ranocchia, Francesco Totti e soprattutto Giuseppe Signori, altra bandiera del Bologna che ha posato insieme agli avversari di tante sfide e proprio alla Coppa.

"La Coppa Italia sta avendo un sempre maggiore successo, anche perché davvero unisce l’Italia, con squadre che dal nord al sud hanno rappresentato le più grandi realtà italiane e oggi siamo arrivati alla sintesi con due grandi città, con Bologna e Milan. E’ iconico che la finale si giochi nella capitale – commenta il presidente della Lega serie A Ezio Simonelli –. Ringrazio Trenitalia e Frecciarossa per questa collaborazione che va avanti da molti anni e ci auguriamo vada avanti ancora per molto".

A sottolineare invece la forte presenza rossoblù al seguito della squadra, l’amministratore delegato della Lega serie A De Siervo.

"Il Bologna torna dopo 51 anni in una finale importantissima- Saranno presenti 30.000 tifosi rossoblù e altrettanti del Milan. Il Presidente della Repubblica ha dato un bellissimo messaggio di solidarietà e di attenzione all’esempio da portare sul terreno di gioco".

Con la Coppa ufficialmente a Roma, non resta che attendere le ore che separano da questa finale, il viaggio del trofeo è giunto al termine, ma sarà il campo a determinare quale sarà la sua meta definitiva.