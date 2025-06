Coppa Italia. Solo il 24 settembre la rivale per i rossoblù

Il Bologna guarda il tabellone di Coppa Italia e attende. I rossoblù campioni in carica e primi nel ranking, entreranno in gioco non prima degli ottavi, nella stessa parte di tabellone di Lazio, Juventus e Atalanta, altre teste di serie, e disputeranno il primo match al Dall’Ara. Tra le potenziali avversarie Parma, Pescara, Rimini, Spezia oppure Sampdoria, con il nome definitivo che si scoprirà il 24 settembre quando si giocheranno i sedicesimi. Nel caso in cui i rossoblù vincessero la sfida casalinga degli ottavi, ai quarti affronterebbero i biancocelesti e poi potenzialmente una tra Juve e Atalanta. Nella passata stagione, la cavalcata verso la vittoria dell’Olimpico dei rossoblù era cominciata il 3 dicembre al Dall’Ara contro il Monza, sfida vinta 4-0, poi il successo ai quarti contro l’Atalanta a Bergamo grazie alla rete di Castro. La doppia sfida della semifinale con l’Empoli, con il 3-0 a domicilio al Castellani e il 2-1 casalingo. Infine la vittoria contro il Milan grazie alla rete di Ndoye che è valsa la Coppa.

Gianluca Sepe