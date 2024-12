Coraggio, orgoglio e talento. Castro, un palo e tante belle cose. Pobega-Freuler, dominio in mezzo. Ferguson entra e cambia la partita Per Skorupski una buona prova con l’unica macchia nell’uscita su Gudmundsson che poteva costare caro. Lykogiannis, un’ammonizione fiscale per lui. Dominguez cresce alla distanza e nella ripresa è incontenibile.