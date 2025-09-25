Corsi e ricorsi. L’unico blitz nel ’67 col West Bromwich

"Il mio Bologna è stata la prima squadra italiana a vincere in Inghilterra". Lo ricordava sempre "Giacomino", gonfiando petto e cuore, carichi di rossoblù. Il Bologna sì, ancor prima del colpaccio azzurro firmato Capello a Wembley, nel ’73, che ancora fa storia, anche perché il futuro non avrebbe riservato granché. Per quello, però, chiedere a Bernardeschi, che fu tra i match-winner dal dischetto, per portare l’Italia in trionfo all’Europeo del 2021. E chissà se Berna questa volta a qualche chilometro più a nord di Londra ritroverà quel filo lasciato appeso all’arco più famoso del calcio mondiale, dando il via definitivo alla sua avventura in rossoblù, ma chissà, soprattutto, se il Bologna riuscirà a tornare protagonista sul suolo inglese. L’unico e fin ultimo blitz d’oltremanica nel marzo ’67, al The Hawthorns, la tana del West Bromwich, negli ottavi di ritorno della Coppa delle Fiere: Bulgarelli e doppio Nielsen, 3-1 e comodo approdo ai quarti, dopo il 3-0 dell’andata al Comunale. Tutto ciò, trent’anni esatti dopo aver sollevato nel cielo di Parigi l’unica (e mai più ripetuta) edizione del Torneo Internazionale dell’Expo Universale, schiantando il Chelsea 4-1 grazie alle intuizioni di Arpad Weisz e alla tripletta di Reguzzoni. Non solo quindi i primi a vincere in terra inglese, ma anche i primi a battere una squadra inglese. Così si fa la storia. Un altro clic alla macchina del tempo e rieccoci di nuovo nel ’67, nel proseguo della Coppa delle Fiere. Avversario ai quarti il Leeds, che impatta l’1-0 incassato da Nielsen, vincendo un mese più tardi con lo stesso risultato il ritorno ad Elland Road. E allora, spazio alla monetina, maledetta anche qui come con l’Anderlecht qualche anno prima. Molto più dolce il ricordo invece legato al doppio round del settembre ’70, nella finale di Coppa Italo-Inglese contro il Man City: 1-0 a Bologna e 2-2 nel leggendario Maine Road, tra i miracoli di Vavassori e le reti di Perani e Savoldi. Trent’anni più tardi sarà l’Intertoto a fare da sfondo alla doppia sfida col Fulham di Van der Sar e del giapponese Inamoto che prima strega il Dall’Ara sporcando la doppietta su rigore di Signori (2-2) e poi manderà al tappeto con una tripletta l’11 di Guidolin, al quale non sarà sufficiente un eurogol di Locatelli (3-1).

Giovanni Poggi