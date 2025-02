Cosa fanno oggi i ragazzi di Carletto Mazzone: Nervo imprenditore, Legrottaglie ha seguito la fede. Zagorakis politico, Torrisi a Praga. Loviso gioca ancora, Capuano diesse

Che fine hanno fatto gli attori di quel Bologna, allenato da Carletto Mazzone, che vent’anni fa scivolò in B per mano del Parma? Gianluca Pagliuca, Leo Colucci e Gigi Della Rocca lavorano nel vivaio rossoblù: Pagliuca come coordinatore dei portieri, Colucci e Della Rocca come allenatori rispettivamente di Primavera e Under 18. Stefano Torrisi ha il patentino Uefa A e vive con la famiglia a Praga. Alessandro Gamberini fa il vice di Francesco Modesto, pure lui ex rossoblù, sulla panchina dell’Atalanta Under 23. Igli Tare fino al 2023 era il diesse della Lazio, incarico che nel suo piccolo ricopre anche Ciro Capuano, responsabile dell’area tecnica del Pietrasanta, campionato di Promozione lucchese.

Poi c’è Federico Giunti, responsabile della Lube Academy di Treia (Macerata), a caccia di giovani talenti al pari di Fabio Petruzzi, che ad Ardea (Roma) dirige la scuola calcio Nuova Florida. Andrea Sussi ha allenato a lungo nel vivaio dell’Arezzo.

Esperienze da tecnici ai settori giovanili le hanno fatte anche Jonatan Binotto e Giacomo Cipriani, mentre Danele Daino fa l’opinionista in tv. Christian Amoroso guida il Viareggio in Eccellenza, Claudio Bellucci fino allo scorso giugno lavorava per il Cagliari, Nicola Legrottaglie un anno fa ha avuto un breve incarico dirigenziale alla Sampdoria ma poi è tornato alla predicazione della fede in Dio, dopo la folgorazione nel 2006. Nervo da anni fa l’imprenditore di un’azienda di mobili ma è spesso sotto le Due Torri. Si è candidato alle regionali col centrodestra. Come Zagorakis che ha provato la carriera politica in Grecia candidandosi nel 2024 alle Europee,

Sotto le Due Torri vivono anche Tomas Locatelli, devoto del padel, e Gabriele Paonessa, che fa l’assicuratore di atleti professionisti lavorando con l’altro Pierluigi Di Già. E c’è anche chi gioca ancora. Massimo Loviso, prossimo ai 41 anni, milita nel Mosciano, campionato abruzzese di Eccellenza.

m. v.