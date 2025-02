Cuore e coraggio nel fango. Freuler detta i tempi da veterano. Dominguez più utile che dilettevole. Cambiaghi, la scossa sulla fascia

Skorupski 6,5 La paratissima su Adams, quando al 27’ l’attaccante di Vanoli gli si para davanti con la porta spalancata, vale come un gol segnato. Adams ci riprova all’85’ ma lui di nuovo risponde presente. Macchiano la prestazione un paio di uscite più che rivedibili.

Holm 6,5 E’ lo stantuffo che sostiene le avanzate di Ndoye consentendo allo svizzero di liberare tutti i cavalli del motore.

Beukema 5,5 La difesa rossoblù troppe volte si fa prendere d’infilata: l’olandese cerca di rammendare tutti i buchi ma non sempre ci riesce. Nella ripresa deve inchinarsi al sontuoso gol di Elmas che lo dribbla con un tunnel d’autore.

Miranda 6,5 Il suo sinistro canta e serve palloni col contagiri ai compagni, compreso quello per Pobega poi travolto da Casadei nell’azione del rigore. L’altra faccia della medaglia è che quando il Toro dalla sua parte affonda non trova tanta opposizione. Ma restano i mille cross dalla fascia, gemme preziose non sempre sfruttate.

Moro 6 Fa il compitino senza sbagliare, con l’aggiunta di un paio di aperture illuminate.

Freuler 6 Ispiratissimo nel colpire il Toro sulla sua fascia sinistra, che nei primi venticinque minuti è territorio di caccia rossoblù.

Pobega 7 Con quella carrozzeria non si fa irretire dal terreno scivoloso del Dall’Ara. Anzi è lui, al 20’, ad armare il destro di Ndoye nell’azione che porta al vantaggio rossoblù. Bravo nella ripresa a farsi affossare da Casadei guadagnando un penalty pesantissimo.

Dominguez 6 Per provarci ci prova sempre: riuscirci però è un altro paio di maniche. Da sinistra mette qualche buon pallone ma al 37’ perde anche quello che consente a Vlasic di firmare l’1-1. Però è sempre dentro la partita.

Castro 6,5 Tanta lotta, tanta intelligenza tattica al servizio della fase offensiva, forse anche un mezzo rigorino anche se poche conclusioni degne di questo nome. Però Santi non finisce mai e con la ‘garra’ di chi getta il cuore oltre l’ostacolo nel finale porta avanti il pallone che vale un autogol (di Biraghi) da tre punti.

Casale 6 Non commette errori e serve un pallone al bacio per Ndoye.

Cambiaghi 6,5 Letteralmente scatenato sulla fascia.

Fabbian sv Ingresso soft.

Aebischer sv Riassaggia il Dall’Ara.

Calabria sv Il sapore della prima volta in rossoblù.

Allenatore Italiano 6,5 Fase offensiva eccellente, fase difensiva da rivedere. Alla fine la vince con quel pizzico di buona sorte che aiuta gli audaci.

Voto squadra 6,5

Massimo Vitali