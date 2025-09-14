Curiosità e statistiche. I bookmakers danno il Diavolo per favorito

A San Siro va in scena la riedizione dell’ultima finale di Coppa Italia, con il Milan che sogna di prendersi la rivincita sul Bologna che il 14 maggio ha alzato il trofeo al cielo di Roma. Entrambe le squadre sono reduci da una vittoria ed entrambe dopo il ko all’esordio. Tradotto: rossoneri ed emiliani arrivano a questo appuntamento con il morale alto e con la stessa, identica voglia di prendere velocità in classifica. Ma, come nella finale di maggio, i bookmakers danno fiducia alla squadra di Allegri: la vittoria del diavolo è vista a 1,87, mentre pareggio e successo della squadra di Italiano sono in lavagna, nell’ordine, a 3,50 e 4,25. In due delle tre partite giocate in questa stagione dal Milan ci sono state meno di tre reti complessive, come in entrambe le sfide in cui è sceso in campo il Bologna: gli esperti prevedono grande equilibrio.

Curiosità sui singoli. Allegri potrebbe schierare dal 1’ Rabiot, mentre davanti dovrebbe affidarsi al tandem composto da Loftus-Cheek e Gimenez: un gol del neo-acquisto francese è visto a 5, come quello dell’inglese ex Chelsea. Una rete dell’attaccante messicano - a segno con la sua nazionale ma ancora a secco quest’anno in rossonero - vale invece 2,50 volte la posta. Attenzione anche a Modric: la presenza del croato nel tabellino dei marcatori paga 6. Nel Bologna un guizzo di Orsolini, match-winner contro il Como, è offerto a 4, mentre il primo centro in rossoblù di Bernardeschi è indicato a 4,50. Cambiaghi, a 4,50 nelle quote gol, ha per gli esperti più chance di trovare la rete di Castro, proposto a 5.