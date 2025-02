Da Casteldebole: il danese ieri parzialmente in gruppo, Italiano valuterà in giornata se convocarlo. Odgaard oggi fa il test decisivo. Dubbio Calabria-De Silvestri

Il ritorno tra i convocati di Jens Odgaard resta in dubbio: il danese è rientrato ieri in gruppo, ma parzialmente, con staff tecnico e medico che hanno preferito non fargli svolgere l’intero allenamento, ergo, solo dopo la seduta di oggi Italiano scioglierà il nodo relativo al ritorno tra i convocati in panchina del trequartista con il Milan o se rinviare il discorso alla gara con il Cagliari di domenica.

Non è l’unico dubbio del tecnico rossoblù, che in assenza di Odgaard cerca una pedina che leghi il reparto di mediana con quello offensivo abbinando solidità in fase di non possesso, per ritrovare una fase difensiva che garantisca tenuta. Ci ha provato con Moro in mediana e avanzando Pobega con Torino e Parma, ma sono arrivati 4 gol subiti: ecco perché Italiano potrebbe restituire Pobega in coppia con Freuler a centrocampo e rilanciare uno tra Ferguson e Fabbian a supporto della punta, che dovrebbe essere Castro, aspettando che Dallinga ritrovi condizione dopo il problema tra addome e adduttore.

Orsolini scalpita e punta a ritrovare la maglia da titolare, dopo il subentro di Parma, in coppia con Ndoye sulle corsie avanzate, con il numero 7 a destra e lo svizzero che potrebbe traslocare a sinistra: ma Dominguez dopo la panchina con il Parma spera in una maglia da titolare a sua volta. Molto dipenderà dal piano partita che ha in mente Italiano e dalle valutazioni sulla condizione e sui minuti che Orsolini sarà in grado di garantire ad alto ritmo. Dubbi anche dietro: a sinistra potrebbe tornare Lykogiannis, a destra è ballottaggio apertissimo tra Calabria e De Silvestri, con il primo che confida nella gara dell’ex e Italiano chiamato a valutare se il numero 14 abbia la condizione per la seconda gara in tre giorni. Ma se il Milan dovesse rinunciare a Leao in partenza, il ruolo di terzino destro potrebbe essere affidato in avvia all’ex di turno, con De Silvestri che in chiave turn over sarebbe poi rilanciato dal primo minuto con il Cagliari, in attesa del rientro di Holm, che dovrebbe averne ancora per una decina di giorni (come pure Pedrola). Tra i pali, praticamente certo il rientro di Skorupski, che ha riposato a Parma.

In mezzo, c’è un Casale in crescita che prova a recuperare terreno su Beukema e Lucumi, ai quali però Italiano non dovrebbe rinunciare, almeno per il big match con i rossoneri. Se ne riparlerà in vista del Cagliari. Con il Milan, si punta all’undici migliore: con Italiano che valuta il rientro dal primo minuto di Orsolini e Ferguson tra centrocampo e attacco e di Lykogiannis dietro.

Marcello Giordano