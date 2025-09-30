Da Vitik a Rowe: il ’silenzio’ dei nuovi. In difesa si sente l’addio di Beukema

Il campionato, fortunatamente, aspetta. La vittoria del Milan con il Napoli e il pareggio tra Atalanta e Juventus raccontano di un Bologna a due punti dalla zona Europa, nonostante un solo punto raccolto fin qui in trasferta in tre gare. La classifica racconta pure di un Bologna che ha affrontato lontano dal Dall’Ara due delle capoclassifica, a dimostrazione di un calendario che, per il momento che vivono le squadre, è stato in salita. Ma dice pure che è un Bologna ancora lontano dall’essere registrato. Perché se la sofferenza con Roma, Milan e Aston Villa ci può stare, a Lecce ci si attendevano prestazione e risultato ben diversi. Ne è uscito un pareggio beffa, ma solo perché arrivato all’ultimo minuto e i tre legni salentini raccontano di un punto che lascia sì l’amaro in bocca ma di cui tutto sommato non ci si può neppure lamentare.

Tra infortuni, acquisti last minute e percorsi di inserimento non completati, i volti nuovi del mercato fin qui hanno faticato: l’eccezione è stato Heggem con il Como. Rowe deve ancora spiegare le ali, Immobile è ai box e ci rimarrà almeno fino alla sosta. Zortea è ancora alterno ed è alla prima stagione da protagonista con doppio impegno, il tutto all’interno di un reparto difensivo che ha ruotato parecchi interpreti e che fatica a trovare un leader, cosa che non lo agevola nel suo inserimento. Tra l’altro, lo scorso anno a Cagliari fu impiegato più spesso da ala nel 4-2-3-1 che non da terzino, ma in fondo è per le sue qualità in fase di spinta che il Bologna lo ha voluto.

E qui si arriva al punto. C’è una difesa e una fase difensiva ancora tutta da registrare. A dirlo, il fatto che in 6 partite giocate tra campionato (5) ed Europa League, il Bologna abbia registrato un solo clean sheet, contro il Como. Peraltro, proprio all’interno della partita con il Como, la squadra rossoblù, oltre a non subire reti e pur vincendo per 1-0, ha fatto registrare la miglior produzione offensiva in fatto di occasioni, a dimostrazione di come abbia bisogno di avere il pallino del gioco in mano per esprimere il meglio del proprio repertorio. Alla fase difensiva partecipano centrocampo e attacco, questo è certo. Ma più passano le giornate più la sensazione è che la squadra debba ancora individuare un leader nel reparto arretrato in grado di guidare il reparto nella risalita e nell’accorciare le misure.

Un anno fa questo era il compito di Sam Beukema, ceduto al Napoli per 31 milioni più bonus. E’ rimasto Lucumi, richiesto dal Sunderland per 30: è rimasta la sua attitudine alla costruzione, ma pure quella alle ‘Lucumate’ e una leadership non ancora definita, tanto è vero che al fianco dell’olandese tutti erano portati a un’affidabilità più alta. E mancano gli stessi meccanismi di aggressione e risalita.

Nulla è perduto. La classifica è ancora corta. E il Bologna, è bene non dimenticarlo, un anno fa si riscoprì a fine ottobre, iniziando una crescita esponenziale. Ma urgono risposte da chi è rimasto ed è chiamato a un passo avanti e da chi è arrivato e ancora fatica a ritrovarsi: come Bernardeschi, Dominguez, Dallinga e Fabbian, aspettando Immobile, Sulemana, Pobega, Casale e quell’Odgaard che fu uomo della svolta nella scorsa stagione e che a Lecce ha lanciato un primo segnale.