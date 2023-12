Dal 2020 e’ uno dei difensori che hanno segnato più gol con tiri dalla distanza. Lykogiannis e la regola del ’cinque’: un passaporto per l’attacco

C’era una volta Kyriakopoulos, che il 18 marzo all’Arechi giocò da esterno d’attacco. Nel finale il prestito del Sassuolo, oggi in forza al Monza, batté il corner che il connazionale Lykogiannis tramutò nel gol di testa del 2-2. Un ruolo di terzino sinistro affollato come la spiaggia di Rimini a Ferragosto (Calafiori, Kristiansen, Lykogiannis). L’interprete designato per fare l’esterno d’attacco su quella fascia, Saelemaekers, con le gomme sgonfie. E l’idea di Motta di avanzare Lykogiannis, come già fece con Kyriakopoulos nel Salernitana-Bologna di primavera.

Insalata greca, insomma, per dare forza a una catena di sinistra che là davanti in Saelemaekers fin qui non ha trovato un interprete all’altezza delle aspettative. Per questo domani il tecnico sta pensando di affidare quei compiti proprio a Lykogiannis, l’universale di sinistra che quel ruolo lo ha interpretato anche di recente, a partita in corso, nonché nel ritiro di Valles quando Motta era a corto di esterni e ‘Lyko’ faceva il tappabuchi in attesa di cercarsi una sistemazione altrove. Il gol-capolavoro su punizione di Lecce ha fatto invece di Lykogiannis, insieme con Dimarco, Zappacosta e Biraghi, il difensore che dal 2020-21 in serie A ha realizzato il maggior numero di gol da fuori area: cinque.

Gli altri dubbi sono in difesa, dove Motta potrebbe battezzare la linea Posch-Beukema-Lucumi-Calafiori, e a centrocampo, con Aebischer, Freuler e Fabbian si giocano due maglie, con la terza saldamente sulle spalle di Ferguson. In attacco, come detto, più Lykogiannis che Saelemaekers, con Ndoye e Zirkzee titolari certi. Domani all’Arechi sono annunciati circa duecento tifosi rossoblù.

