DAL BELGIO. Saelemaekers out: "E’ acciaccato»

Oggi ultimo giorno di fatiche a Casteldebole per i rossoblù di Motta che, orfani dei tredici nazionali, si allenano da domenica ma a cui adesso il tecnico dovrebbe concedere quattro giorni di riposo in vista della ripresa in previsione della gara col Torino in programma lunedì 27 novembre.

El Azzouzi prosegue il suo lavoro sul campo, Karlsson fa terapie all’Isokinetic. Ieri niente Belgio-Serbia per Saelemaekers, acciaccato ma recuperabile, scrivono in patria, per la gara con l’Azerbaigian di domenica.