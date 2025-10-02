Dall’Ara per 26-27.000. In tribuna c’è anche il patron Saputo

Con la benedizione del cielo chissà che oggi al Dall’Ara non si arrivi alle 26-27 mila presenze. Il meteo annuncia cielo sereno e temperature in linea con le medie stagionali, ergo il traguardo sembra alla portata. Di sicuro in curva ospiti ci saranno i 2.500 tifosi tedeschi che hanno esaurito tutti i biglietti del settore. Il loro punto di ritrovo nel pre-gara sarà Villa Cassarini: da lì verranno scortati in curva San Luca dalle forze dell’ordine.

A proposito: tutta la curva San Luca, cioè anche la parte di settore a disposizione dei bolognesi, è andata esaurita, così come la Bulgarelli, che viceversa è andata esaurita in abbonamento.

Restano dunque in vendita biglietti dei settori distinti e tribuna. Tra gli spettatori di questa sera al Dall’Ara ci sarà anche Joey Saputo, già presente a Birmingham nel debutto in Europa League con l’Aston Villa.

Dall’altra parte dell’oceano nell’ultimo turno di Major League Soccer il suo Montreal ha vinto per 4-1 sul campo del Charlotte, ma resta penultimo a distanza siderale (23 punti) dalla zona playoff.

