Dall’Ara, via alla roadmap. Lepore per gli Europei aspetta l’ok dei rossoblù

Il giorno dopo l’ok del Comune di Milano alla vendita di San Siro a Inter o Milan, torna a parlare anche il primo cittadino di Bologna, Matteo Lepore. La questione stadi, in vista degli Europei 2032 entra nel vivo.

Di più: è partito il conto alla rovescia, perché entro fine mese ci sarà da presentare la candidatura di Bologna, se la piazza vorrà provare a ospitare almeno una gara. Per poterlo fare, però, c’è da risolvere la questione relativa al restyling del Dall’Ara, partita che va avanti ormai tra cambi di programma, problemi burocratici ed economici, dal gennaio 2016.

"Entro metà ottobre presenteremo una roadmap sugli interventi da realizzare e sulla scelta dello stadio, oltre a decidere se candidarci per gli Europei", dichiara il sindaco, commentando la decisione del Comune di Milano di vendere San Siro a Milan e Inter, a margine di un’iniziativa.

In realtà stando a quanto dichiarato da Lepore in passato, una lettera di disponibilità alla Figc Palazzo d’Accursio l’ha già spedita. Ma prima di poter presentare candidatura ufficiale, urge sapere se sarà al Dall’Ara (in teoria ci sarebbero ancora i tempi per pensare a un nuovo stadio) e soprattutto se il restyling procederà e secondo quali piani: se secondo il progetto iniziale o con un restyling più economico.

Il sindaco ha ricordato che il Comune metterà a disposizione 40 milioni, ma la decisione finale dipende dal Bologna Fc, visto che i costi dell’opera di restyling sono lievitati a 240, tenendo conto anche dello stadio temporaneo. Il tutto aspettando di capire quanti e quali strumenti metterà a disposizione il Governo per riammodernare gli impianti italiani in vista degli Europei e quanto il commissario potrà garantire tempi certi nella distribuzione dei fondi.

Intanto Lepore svela alcuni dei contatti andati in scena anche tra Fenucci e il ministro Abodi nell’ultimo periodo: "Il ministro Abodi ha chiarito che i fondi statali non saranno a fondo perduto, ma potranno essere prestiti. Ora tocca al Bologna sciogliere i nodi: quale restyling fare, con quali risorse e in quali tempi. Solo allora potremo decidere se candidarci per ospitare le partite degli Europei o meno".

Lepore passa palla e responsabilità al club rossoblù, precisando che nel caso del Dall’Ara "non si parla di cessione dello stadio, ma di valutare quale intervento portare avanti, indipendentemente dalla partecipazione agli Europei".

I contatti continuano. Probabile faccia a faccia sul tema tra Fenucci, sindaco e dirigenti di Palazzo d’Accursio dopo la gara casalinga con il Pisa del 5 ottobre, che spalancherà le porte alla sosta di campionato. Il restyling resta l’opera più probabile, l’ipotesi nuovo stadio quella più difficile, anche se sarebbe quella più conveniente per il Bologna, ma non per il Comune.