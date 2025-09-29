Dallinga-Castro, la staffetta del Bologna non funziona

AAA gol delle punte cercasi. Tra gli alti e bassi del Bologna di Italiano di questo inizio stagione c’è una certa difficoltà da parte degli attaccanti a trovare il gol. Attaccanti puri, sia chiaro. Perché Riccardo Orsolini è già a quota 3 in stagione ma se si guarda al totale delle reti fatte, che sono 5 e già di per sé poche, si vede che c’è solo un tabellino col nome Santi Castro alla voce gol.

L’argentino ha guidato la rimonta vittoriosa in casa con il Genoa, ha messo quasi sempre in campo la sua tipica garra, servendo anche un assist per il gol del già citato Orso. Ma nulla di più. La traversa, che non fa gol, del Villa Park ha fermato la sua velleità e in squadra in cui si fatica a trovare la via della porta, le reti di uno come Santi servono come il pane.

Numeri alla mano, lo scorso anno il numero 9 timbrò il cartellino 10 volte (8 in Serie A e 2 in Coppa Italia), con 8 assist in 46 partite giocate. Dietro a Castro c’è Thijs Dallinga, oggetto ancora a tratti misterioso per il tifo rossoblù seppur in grado di lasciare il segno in alcune occasioni nella passata stagione, terminata con 7 reti in 43 presenze. Entrambi hanno accusato infortuni che ne hanno ostacolato la crescita l’anno passato ma ora che tutto, a detta di Italiano, è alle spalle, da entrambi si attendono risposte. L’olandese contro il Lecce non ha segnato, pur guadagnandosi il rigore che ha pareggiato momentaneamente i conti nel primo tempo ma oltre a qualche sponda interessante, la sua prestazione non è stata tale da lasciare un segno indelebile.

Sullo sfondo poi rimane Ciro Immobile, il re a caccia di una corona arrivato in estate con il compito di fare da chioccia ma anche con grandi aspettative, rincarate da un pre campionato sugli scudi. A fermarlo però è stato il suo fisico, dopo meno di mezz’ora alla prima di campionato. Sui social colpisce il suo silenzio. Il suo rientro, invece, previsto dopo la pausa di ottobre, aumenterebbe la concorrenza ma anche le bocche da fuoco, sperando che le polveri siano meno bagnate. Per tutti e tre.