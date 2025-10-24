Dallinga: "Dovevo fare più gol". Odgaard: "Contento per i tifosi"

BUCAREST (Romania)E’ da quest’estate che a Casteldebole battono su un tasto: quello che porta il nome di Thijs Dallinga. Tutti convinti che sarà il suo anno, perché in fondo pure Zirkzee esplose al secondo. Il dubbio che ci abbiano preso anche stavolta inizia a montare. "Sono molto felice di essere stato importante per la squadra", dice l’olandese. Molto importante, è bene aggiungere. Assist, un gol fatto, una doppietta mancata perchè Orsolini pecca d’egoismo e perché nella ripresa l’olandese pecca di lucidità sotto porta, con Tarnovanu che ci mette del proprio. E poi ripartenze, altri palloni offerti a Orsolini e ai compagni, con l’olandese che si fa sempre trovare presente anche quando si tratta di cucire il gioco e costruire ripartenza. In campionato si era fatto notare per il rigore conquistato a Lecce e per gli assist a Cambiaghi e Odgaard con il Pisa. Ma lui è re di coppe. Lo era stato a Tolosa (4 reti in 8 gare di Europa League e 7 reti in 8 gare di Coppa di Francia) e un anno fa ha segnato in Champions e trascinato il Bologna in finale di Coppa Italia (3 reti in semifinale all’Empoli tra andata e ritorno). E allora non poteva che sbocciare nella notte di Bucarest, quella della prima vittoria dei rossoblù in Europa League che rilancia le ambizioni di passaggio del turno.

"Sono in un buon momento. Anzi siamo in un buon momento", continua Dallinga. "Dopo la vittoria a Cagliari abbiamo fatto un buon lavoro anche questa sera. Avremmo potuto fare più gol e chiudere prima la partita, ma abbiamo vinto e va bene così, avremo modo e tempo di migliorare". E’ migliorato eccome Dallinga: "Sono stato coinvolto nella partita avrei voluto fare più gol, ma sono felice. Per come il mister ci chiede di interpretare il ruolo di punta a noi attaccanti, dobbiamo riuscire a essere coinvolti ed efficaci anche in costruzione e credo di esserci riuscito". Missione compiuta, ora testa alla Fiorentina: "L’anno scorso a Firenze non abbiamo giocato non la nostra migliore partita: possiamo e vogliamo prenderci la rivincita".

Sboccia Dallinga, intanto è tornato pure Odgaard. Un anno fa, proprio a fine ottobre, divenne il trequartista attorno al quale Italiano cucì addosso al Bologna il 4-2-3-1. Dopo un’estate complicata anche a seguito dell’operazione (come per Dallinga), eccolo di nuovo in palla. Primo gol europeo con il Bologna, terzo stagionale dopo quelli con Lecce e Pisa. Continuità è la parola d’ordine per il danese: "Sono molto contento per la squadra e per i tifosi che ci seguono sempre. Nel secondo tempo abbiamo avuto delle difficoltà, loro hanno alzato il baricentro. Siamo in continua crescita e se siamo più forti è solo perché lavoriamo con Italiano da sempre più tempo. Sono molto contento, sono tre punti molto importanti".

"Importanti e strameritati", incalza Skorupski, autore di parate fondamentali sul finire del primo tempo: "Li dedichiamo al mister. Non siamo ancora al massimo ma stiamo tornando al nostro livello, mettendo un mattoncino alla volta e si vede".