Dallinga Il re di coppe è l’asso nella manica

Ritrovato l’attacco in campionato, Italiano e il Bologna vanno a caccia di conferme in Europa: dove le conferme in questione sono rappresentate dai gol e dalla crescita della fase offensiva. C’è un Castro che è tornato: un gol e un assist nelle ultime due gare casalinghe, dopo le pene seguite all’infortunio al piede destro di marzo. Recuperato l’argentino, c’è da rigenerare pure Thijs Dallinga, re di coppe dell’ultima stagione. Ha faticato, l’olandese, nella sua prima annata italiana, benché acquisto più oneroso dell’estate 2024, con i suoi 15 milioni più 3 di bonus. Ma in Coppa Italia ha dato il meglio di sé (3 gol in 4 gare) e in Champions è stato l’unico attaccante ad andare a segno (1 gol in 8 presenze), decisivo nella storica vittoria col Borussia Dortmund.

E allora, dal momento che Immobile ne avrà ancora per un po’, che di punte a disposizione ne restano due e il Bologna è atteso a un tour de force da altre 4 gare da qui al 5 ottobre, l’olandese dovrà essere rispolverato, dopo un’estate complicata dall’operazione di fine maggio per risolvere i problemi di pubalgia che fa sì che sia in ritardo di condizione. Senza giocare, però, la condizione non tornerà. L’Aston Villa è in crisi (3 punti in 5 gare e terzultimo in Premier), Castro in forma smagliante e la trasferta di Birmingham allo stato attuale è un’occasione per iniziare con il piede giusto la nuova avventura europea. Ma Italiano, lo ha detto, ha bisogno di tutti e di recuperare tutti. E la storia racconta come non lasci per strada nessuno. Neppure Dominguez, rispolverato con il Genoa, anche in virtù della storia che lo aveva visto esordire col botto a Marassi proprio con il Grifone. La storia dice pure che Dallinga nelle notti di Coppa si esalta: in rossoblù, ma già prima a Tolosa. Perché in Francia mise a segno 4 reti e 2 assist in otto gare di Europa League, contro Union Saint Gilloise, Liverpool (2 reti nelle due gare), Lask e Benfica (assist), a dimostrazione che l’olandese sa esaltarsi contro le big. Al netto delle difficoltà dell’Aston Villa, la formazione per cui il principe Williams ha un debole big lo è. E allora, tra scaramanzia, necessità di ruotare gli uomini, la gara di campionato di Lecce successiva in cui il Bologna dovrà fare punti per dare continuità e scalare la classifica, Italiano il dubbio di dare fiducia a Dallinga e tenere a riposo Castro al pronti via per poi giocarselo a partita in corso ce l’ha. Aveva finito la scorsa stagione in crescendo: 3 gol nelle due gare di semifinale di Coppa Italia, in gol con la Roma e con la Fiorentina. Si aggiunga la Champions e Dallinga aveva timbrato 6 dei 7 gol da gennaio a maggio e 4 nelle coppe. Dalla Europa League potrebbe ripartire.